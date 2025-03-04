К гибели ребенка привела халатность? Стали известны детали трагедии в Ярославской области

Тело мальчика нашли в колодце в ярославском поселке Источник: прокуратура Ярославкой области / Telegram











Днем 4 марта в ярославском управлении Следственного комитета России раскрыли детали уголовного дела, которое завели после гибели мальчика в распределительном колодце в поселке Борисоглебский Ярославской области.

— По факту гибели четырехлетнего ребенка расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Обвиняемой выписали обязательство о явке.

Фигурантом уголовного дела стала глава сельского поселения Елизавета Демьянюк. Материалы поступили в Ростовский районный суд в пятницу, 28 февраля.

Все случилось вечером 20 августа 2024 года. Четырехлетний мальчик упал в колодец, когда гулял с сестрой и другими ребятами в зарослях неподалеку от дома. По версии СК, это был несчастный случай.