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Происшествия К гибели ребенка привела халатность? Стали известны детали трагедии в Ярославской области

К гибели ребенка привела халатность? Стали известны детали трагедии в Ярославской области

Тело мальчика обнаружили в колодце под деревом

973
6 комментариев
Тело мальчика нашли в колодце в ярославском поселке | Источник: прокуратура Ярославкой области / TelegramТело мальчика нашли в колодце в ярославском поселке | Источник: прокуратура Ярославкой области / Telegram

Тело мальчика нашли в колодце в ярославском поселке

Источник:

Днем 4 марта в ярославском управлении Следственного комитета России раскрыли детали уголовного дела, которое завели после гибели мальчика в распределительном колодце в поселке Борисоглебский Ярославской области.

— По факту гибели четырехлетнего ребенка расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Обвиняемой выписали обязательство о явке.

Фигурантом уголовного дела стала глава сельского поселения Елизавета Демьянюк. Материалы поступили в Ростовский районный суд в пятницу, 28 февраля.

Все случилось вечером 20 августа 2024 года. Четырехлетний мальчик упал в колодец, когда гулял с сестрой и другими ребятами в зарослях неподалеку от дома. По версии СК, это был несчастный случай.

Изначально сообщалось, что колодец относится к производственному объекту, расположенному неподалеку. Однако по последним данным источника портала 76.RU, колодец стоит на неразграниченной земле. Предполагается, что орган местного самоуправления должен был выявить колодец и закрыть его.

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Комментарии
6
Гость
1 час
А сколько люков воруют и сдают на металлолом?! Это и в самом Ярославле часто встречается! И главное-если принимают,вопрос-Власть тоже в доле?
Гость
1 час
Понести наказание обязательно должны, вот только кто? Демьянюк скорее всего даже не знала о существовании этого колодца.
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