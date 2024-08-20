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Происшествия «Гулял с сестрой»: в Ярославской области нашли тело 4-летнего мальчика в колодце

«Гулял с сестрой»: в Ярославской области нашли тело 4-летнего мальчика в колодце

Подробности трагедии

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Ребенка обнаружили в колодце

Вечером 20 августа в Ярославской области нашли тело 4-летнего мальчика в колодце. Это случилось неподалеку от жилого дома в поселке Борисоглебском Борисоглебского района.

Как сообщил порталу 76.RU инсайдер, близкий к правоохранительным органам, вероятнее всего, это был несчастный случай. До трагедии мальчик гулял с сестрой и другими ребятами. Рядом находился лесной массив, а под одним из деревьев — распределительный колодец.

— Он гулял с сестрой и другими ребятами. Бегал там и провалился. Одна девочка заметила, что ребенок пропал, и рассказала его родителям. Мальчика искали и обнаружили в колодце, — рассказал наш собеседник.

Мальчика искали друзья и родители

Следователи уже выехали на место происшествия. На месте работают криминалисты.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точные причины смерти ребенка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

На месте работают следователи

Также проверку организовала прокуратура Ярославской области.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы законности нахождения ребенка на территории производственного объекта, — сообщили в ведомстве.

Известно, что семья благополучная. Помимо мальчика, в семье есть еще два ребенка.

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