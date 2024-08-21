«Не вправе давать оценку»: ярославские власти сделали заявление после гибели мальчика в люке

Мальчик провалился в колодец, когда гулял с сестрой Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











Глава Борисоглебского муниципального района Ярославской области Айнаш Кислякова сделала заявление после гибели ребенка в поселке Борисоглебский. По ее словам, администрация принимает участие в проверке, начатой правоохранителями.

— Все компетентные органы работают. Я не вправе давать оценку, у нас для этого есть соответствующие органы, — рассказала в беседе с порталом 76.RU Айнаш Кислякова утром 21 августа. — Не буду забегать вперед, там работают органы. У меня очень много вопросов к этой ситуации.

Правоохранители устанавливают, кому принадлежит люк, в который провалился 4-летний мальчик. Об этом сообщил источник 76.RU. Предварительно, коллектор относится к производственному предприятию.

Трагедия случилась накануне вечером. В люке на углу у жилого дома и производственного объекта нашли тело ребенка. Коллектор находился на заросшем участке. Предварительная версия случившегося — несчастный случай.

Мальчик гулял у дома с сестрой и другими ребятами. В какой-то момент он пропал, это заметили дети и позвали родителей. Тело малыша нашли в люке неподалеку.

На месте работали криминалисты, руководитель регионального следственного управления СК Павел Бакухин, а также заместитель прокурора области Андрей Смирнов.