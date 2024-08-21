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Происшествия «Не вправе давать оценку»: ярославские власти сделали заявление после гибели мальчика в люке

«Не вправе давать оценку»: ярославские власти сделали заявление после гибели мальчика в люке

Портал 76.RU дозвонился до главы района

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5 комментариев

Мальчик провалился в колодец, когда гулял с сестрой

Глава Борисоглебского муниципального района Ярославской области Айнаш Кислякова сделала заявление после гибели ребенка в поселке Борисоглебский. По ее словам, администрация принимает участие в проверке, начатой правоохранителями.

— Все компетентные органы работают. Я не вправе давать оценку, у нас для этого есть соответствующие органы, — рассказала в беседе с порталом 76.RU Айнаш Кислякова утром 21 августа. — Не буду забегать вперед, там работают органы. У меня очень много вопросов к этой ситуации.

Правоохранители устанавливают, кому принадлежит люк, в который провалился 4-летний мальчик. Об этом сообщил источник 76.RU. Предварительно, коллектор относится к производственному предприятию.

Трагедия случилась накануне вечером. В люке на углу у жилого дома и производственного объекта нашли тело ребенка. Коллектор находился на заросшем участке. Предварительная версия случившегося — несчастный случай.

Мальчик гулял у дома с сестрой и другими ребятами. В какой-то момент он пропал, это заметили дети и позвали родителей. Тело малыша нашли в люке неподалеку.

На месте работали криминалисты, руководитель регионального следственного управления СК Павел Бакухин, а также заместитель прокурора области Андрей Смирнов.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы законности нахождения ребенка на территории производственного объекта, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Комментарии
5
Гость
21 августа 2024, 10:57
Кое кто пытается уйти от ответственности .
Гость
21 августа 2024, 11:07
Любой руководитель не может сам все делать за подчиненных.
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