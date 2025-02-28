НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 759мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Ограничили работу аэропорта
Отключили отопление
Чем болеют в Центральной России
Прогноз погоды на март
Закрытие пунктов Ozon и Wildberries
Ограничат продажу алкоголя
Нашли опасную шаурму
Продают Дом быта
Продают готовый бизнес
Конкурс 76.RU
Происшествия онлайн-трансляция Введен план «Ковер»: в Ярославле приостановили авиасообщение. Онлайн-трансляция

Введен план «Ковер»: в Ярославле приостановили авиасообщение. Онлайн-трансляция

Рассказываем, что известно

180
Написать комментарий
В Ярославле приостановили работу аэропорта | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаВ Ярославле приостановили работу аэропорта | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле приостановили работу аэропорта

Источник:

28 февраля в Ярославле с 21:00 приостановили работу аэропорта в Туношне. Об этом сообщили в Росавиации.

Екатерина Лещенкова

Как рассказал нашим коллегам из MSK1.RU редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин, план «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировали временное закрытие аэропорта в Туношне.

— Временные ограничения на работу аэропорта «Туношна» в связи с введением плана «Ковер». На данный момент в аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — сообщили власти региона.

Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала. При длительной задержке вылета их пообещали обеспечить всем необходимым.

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Также аэропорт закрыли в Костроме.

Обсудить
Екатерина Лещенкова

Причиной закрытия аэропортов, по данным Росавиации, стала необходимость обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Аэропорт Туношна Отмена рейсов План Ковер
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление