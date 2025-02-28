Введен план «Ковер»: в Ярославле приостановили авиасообщение. Онлайн-трансляция

28 февраля в Ярославле с 21:00 приостановили работу аэропорта в Туношне. Об этом сообщили в Росавиации.
Как рассказал нашим коллегам из MSK1.RU редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин, план «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.
Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировали временное закрытие аэропорта в Туношне.
— Временные ограничения на работу аэропорта «Туношна» в связи с введением плана «Ковер». На данный момент в аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — сообщили власти региона.
Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала. При длительной задержке вылета их пообещали обеспечить всем необходимым.
Также аэропорт закрыли в Костроме.
Причиной закрытия аэропортов, по данным Росавиации, стала необходимость обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.