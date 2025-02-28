«Не принимает и не отправляет рейсы»: временно приостановлена работа ярославского аэропорта

Введены временные ограничения на работу ярославского и костромского аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют с 21:00 28 февраля. Время окончания пока не называется.
Причиной закрытия аэропортов, по данным Росавиации, стала необходимость обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — добавили в Росавиации.