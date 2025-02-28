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Дороги и транспорт «Не принимает и не отправляет рейсы»: временно приостановлена работа ярославского аэропорта

«Не принимает и не отправляет рейсы»: временно приостановлена работа ярославского аэропорта

Об этом сообщили в Росавиации

950
3 комментария
Временно остановлена работа ярославского аэропорта в Туношне | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаВременно остановлена работа ярославского аэропорта в Туношне | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Временно остановлена работа ярославского аэропорта в Туношне

Источник:

Введены временные ограничения на работу ярославского и костромского аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действуют с 21:00 28 февраля. Время окончания пока не называется.

Причиной закрытия аэропортов, по данным Росавиации, стала необходимость обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — добавили в Росавиации.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Безопасность простых людей??? Не смешите, не верю , на нас власти пофигу, только налоги собирают и штрафуют за всё по плану
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