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Происшествия Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе: что грозит артисту

Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе: что грозит артисту

После аварии певец не поинтересовался, как пострадавшая себя чувствует

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25 комментариев
По словам сына пострадавшей, сейчас она находится под наблюдением врачей | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUПо словам сына пострадавшей, сейчас она находится под наблюдением врачей | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

По словам сына пострадавшей, сейчас она находится под наблюдением врачей

Источник:

Водитель Lexus сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. За рулем находился певец Александр Буйнов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В момент аварии 61-летняя женщина переходила дорогу по зебре. Ее увезли в больницу. Предварительно, у нее диагностировали разрыв связок. Администратор артиста Елена Козырь заявила «360», что не в курсе случившегося.

— У меня вообще нет никаких слов на эту тему, я об этом не читала, — сказала она.

Shot пишет, что женщина работает воспитательницей в детском саду. Всё случилось в тот момент, когда та возвращалась домой с работы. По ее словам, машина неожиданно вылетела на дорогу, но она всё же успела отскочить.

Сын воспитательницы сообщил, что его мама чувствует себя плохо. Ей предстоит обследование, точный диагноз пока неизвестен. По его словам, Буйнов даже не поинтересовался самочувствием женщины.

— При заполнении протокола ДПС было указано, что это был Буйнов Александр Николаевич. В первую очередь ему надо было подойти и спросить, что и как. А он вышел из машины и просто стоял в стороне без извинений, — рассказал он Shot.

Медосвидетельствование показало, что в тот вечер певец был трезвый. После всех формальностей Буйнов отправился на частное мероприятие. По данным источника ТАСС, ему грозит штраф либо лишение прав.

Ранее СМИ сообщали, что Александру Буйнову поставили смертельный диагноз и присвоили паллиативный статус в связи с онкологией. Жена певца опровергла эту информацию и рассказала о его состоянии.

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Комментарии
25
Гость
1 час
Дедушка Саша! В таком возрасте, и с такими старческими мозгами, Вам даже Катком управлять уже нельзя! 🤣🤣🤣
Гость
1 час
СМИ: "за прошлый год Александр Буйнов нарушил правила дорожного движения 32 раза." А какие меры к нему приняли? Надо дождаться , когда насмерть кого-нибудь собьет?
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