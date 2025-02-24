В Томске устроили стрельбу по окнам колледжа: студентам пришлось прятаться

Удалось задержать подозреваемых Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

— Сотрудниками полиции установлены двое участников инцидента, которые по предварительным данным произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия, — говорится в сообщении.

Полиция показала видео с места стрельбы Источник: Томская полиция / Telegram

По данным Mash, студентам пришлось сидеть на полу около получаса. По громкоговорителю их попросили отойти от окон, не выходить и лечь на пол. Росгвардия задержала двоих парней лет 20, пишет telegram-канал.

В техникуме подтвердили сообщения о стрельбе.

— Весь персонал и обучающиеся действовали в соответствии с алгоритмом действий. Сотрудник ЧОП заблокировал входные двери и сообщил о случившемся в Росгвардию и полицию. Подчеркну, все действовали в соответствии с алгоритмом, что говорит о правильной работе службы безопасности, педагогического коллектива с обучающимися, — приводит слова директора Оксаны Ягодкиной telegram-канал Регион-70.