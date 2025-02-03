Бомбу подорвали дистанционно, пострадавшие в тяжелом состоянии: что известно о взрыве в элитном ЖК Москвы

На месте работают спасатели Источник: MSK1.RU











Утром в подъезде ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. На месте работают оперативные службы. Предварительно, целью было покушение на убийство. Рассказываем, всё, что известно к этому часу.

Самодельное взрывное устройство детонировало в холле ЖК около 10 утра по местному времени. В результате взрыва пострадали минимум пять человек, среди них охранник и консьержка. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как выглядит подъезд после взрыва Источник: Столичный СК / Telegram

Один человек погиб, но пока его личность не установили, так как у погибшего сильно повреждено лицо, сообщил источник РЕН ТВ. По предварительным данным, им может быть президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным «Коммерсанта», именно он заходил в подъезд в то время, когда произошел взрыв.

Обстановка возле ЖК «Алые паруса» Источник: Baza / Telegram

Где было заложено взрывное устройство, пока неизвестно. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах разбились окна, а в соседнем подъезде сработала пожарная сигнализация.

На месте ЧП работают саперы, они проверяют подземный паркинг ЖК, пишет Shot. Там ищут автомобили, которые не принадлежат жильцам. Предположительно, на одной из таких мог приехать исполнитель взрыва. Известно, что в этом ЖК есть квартиры у звезд российского шоу-бизнеса: актрисы Анны Калашниковой, телерадиоведущей Аллы Довлатовой и телеведущей Екатерины Одинцовой.

К месту ЧП продолжают подъезжать полицейские Источник: Baza / Telegram

По факту уже возбуждено уголовное дело. Целью взрыва называют покушение на убийство.

— Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, — сообщил источник РБК. По его данным, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство.