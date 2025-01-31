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Происшествия Месть Трампу или ошибка диспетчера? Что стало причиной столкновения самолета и вертолета в США — версии

Месть Трампу или ошибка диспетчера? Что стало причиной столкновения самолета и вертолета в США — версии

Черные ящики отправили на экспертизу

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2 комментария
Все пассажиры погибли | Источник: Andrew Harnik / Getty ImagesВсе пассажиры погибли | Источник: Andrew Harnik / Getty Images

Все пассажиры погибли

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В США произошла одна из самых крупных авиакатастроф за последние десятилетия. В небе столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Специалисты нашли черные ящики самолета, бортовые самописцы направлены в лабораторию Агентства безопасности полетов. Там пообещали представить отчет в течение месяца. Это поможет пролить свет на причины трагедии. Пока расскажем о версиях, которые сейчас обсуждают.

Вертолет Black Hawk, выполнявший плановый тренировочный полет, столкнулся с самолетом авиакомпании American Airlines, летевшим из Уичито, штат Канзас. Столкновение произошло над рекой Потомак недалеко от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В результате происшествия 67 человек на бортах обоих воздушных судов погибли.

Момент крушения попал на видео

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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отметил, что траектория полета самолета American Airlines казалась идеальной. Он обратил внимание, что вертолет долгое время летел прямо на самолет. Американский лидер задался вопросом, почему Black Hawk не изменил курс и почему авиадиспетчеры не вмешались раньше. Он намекнул, что крушение можно было предотвратить.

Главное о крушении — в одном видео

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Сначала в СМИ звучала версия с ошибкой диспетчера. Пилоты самолета запросили разрешение на посадку, после чего начали снижение. Через несколько минут лайнер сравнялся с вертолетом ВС США и столкнулся. Как выяснилось, в день авиакатастрофы на диспетчере была двойная нагрузка: он одновременно координировал и самолеты, и вертолеты. Обычно для этого требуется два человека, но накануне бригада была неполной.

Однако позднее стали настаивать на вине экипажа военного вертолета.

— Экипаж вертолета был довольно опытный, военнослужащие проходили обязательную ежегодную оценку полетов ночью. Кроме того, у них были очки ночного видения, — сказал глава Пентагона Пит Хегсет.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, Black Hawk управляла женщина-пилот с 500 часами налета. По его словам, для безопасного управления этим вертолетом необходим экипаж в составе четырех человек. Однако в ночь авиакатастрофы на борту было лишь трое. Такая ситуация типичная для тренировочных полетов.

В Пентагоне заявили, что расследование будет направлено на то, чтобы определить, находился ли вертолет в правильном воздушном коридоре и на нужной высоте во время инцидента, пишет CNN.

Оранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым&nbsp;— вертолета | Источник: Renée Rigdon and Matt Stiles, CNNОранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым&nbsp;— вертолета | Источник: Renée Rigdon and Matt Stiles, CNN

Оранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым — вертолета

Источник:

Затем в Сети стали обсуждать, кто еще входил в экипаж вертолета. В анонимной соцсети Blind опубликовали сообщение, что на борту Black Hawk находился пилот-трансгендер (ЛГБТ — деятельность запрещена на территории РФ) Джо Эллис. Утверждается, что она хаотично управляла вертолетом, что и привело к авиакатастрофе. Примечательно, что за день до трагедии в соцсетях Эллис появился пост с критикой президента США Дональда Трампа из-за отстранения трансгендеров от военной службы.

Президент Дональд Трамп в понедельник, 27 января, объявил, что подписал четыре указа, которые изменят структуру вооруженных сил, в том числе запретят военнослужащим-трансгендерам служить в вооруженных силах США; упразднят программы многообразия, равноправия и инклюзивности в вооруженных силах.

Позже Трамп общался с прессой в зале для брифингов в Белом доме. Он обвинил инициативы по разнообразию DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), принятые при его предшественнике Джо Байдене в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), в ослаблении безопасности полетов. Трамп также раскритиковал первого в истории Белого дома открытого представителя ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ) Пита Буттиджича, который занимал пост министра транспорта при Байдене. Президент назвал его руководство катастрофой.

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Крушение Вашингтон Версии Причины Черный ящик Авиакатастрофа
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Трамп молодец, пока всё верно рулит, продолжай в том же духе.
Гость
12 минут
стало быть версии столкновения со стаей птиц и взрывом баллона на борту не рассматриваются
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