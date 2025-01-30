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Происшествия Крушение самолета в США Как произошла крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа в США — записи переговоров и карта

Как произошла крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа в США — записи переговоров и карта

Перед столкновением были слышны громкие вздохи

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2 комментария

Тела пассажиров достают из воды

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Самолет American Airlines, подлетая к Вашингтону, столкнулся в небе с военным вертолетом. В это время люди с земли увидели взрыв, после чего оба борта упали в реку. Как это случилось — в материале.

Bombardier CRJ700 летел из Канзаса в столицу Штатов. Он должен был приземлиться в 22 часа по местному времени (5 утра мск). Авиадиспетчер дал команду снижаться и обозначил взлетно-посадочную полосу, на которую разрешена посадка. При подлете к реке Потомак траектория полета воздушного судна начала совпадать с вертолетом. Тогда авиадиспетчеры обратились к его экипажу.

— PAT 2–5 [вертолет], видите ли вы CRJ [самолет]? — задал вопрос им, в этот момент до столкновения оставалось чуть больше 30 секунд. — PAT 2–5, пройдите позади CRJ.

Однако ответа от экипажа вертолета не последовало. На переговорах слышны только вздохи, после которых самолеты столкнулись в небе.

СМИ публикуют кадры предположительно с радаров диспетчеров в момент столкновения

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После диспетчер сразу переключился на другие воздушные суда, пролетающие рядом.

— Не знаю, заметили ли вы, что произошло, но на заходе на посадку по маршруту 3–3 произошло столкновение. Если вы хотите вернуться к выходу на посадку, мы приостановим работу на неопределенный срок. Настоятельно рекомендую вам, ребята, связаться с компанией. Сообщите мне, что вы хотите сделать, — цитирует диспетчера CNN. Позже авиадиспетчер сообщил, что самолет и вертолет находятся в реке.

Авиакатастрофа в США произошла сегодня утром. Военный вертолет, совершавший учебный полет столкнулся с гражданским самолетом неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Обломки упали в реку Потомак, которая находится недалеко от воздушной гавани прибытия.

Оранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым — вертолета

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В общей сложности на бортах обоих воздушных судов находилось 67 человек. Предварительно, все погибли. Среди пассажиров были фигуристы российского происхождения, которые возвращались с соревнований в Канзасе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета были российские спортсмены, подтверждаются.

Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном стала первой крупной трагедией с участием коммерческого самолета в США за последние более чем 15 лет, по данным CBS News. Последний раз сопоставимая по масштабам авиакатастрофа произошла в феврале 2009 года. Тогда самолет Bombardier Dash 8-Q400 авиакомпании Colgan Air летел из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Буффало (штат Нью-Йорк). Во время захода на посадку опрокинулся и рухнул на жилой дом. В итоге погибли 49 человек.

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Самолет Диспетчер Крушение США Вашингтон
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Комментарии
2
Гость
41 минута
Точно шёл на таран, хотя думаю опять мой пост забанят.
Гость
15 минут
Кто бы сомневался, что это очередное кровавое звено страшной военной цепи. То ли ещё будет.
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