Как произошла крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа в США — записи переговоров и карта

Тела пассажиров достают из воды Источник: Andrew Harnik / Getty Images / The Washington Post











Самолет American Airlines, подлетая к Вашингтону, столкнулся в небе с военным вертолетом. В это время люди с земли увидели взрыв, после чего оба борта упали в реку. Как это случилось — в материале.

Bombardier CRJ700 летел из Канзаса в столицу Штатов. Он должен был приземлиться в 22 часа по местному времени (5 утра мск). Авиадиспетчер дал команду снижаться и обозначил взлетно-посадочную полосу, на которую разрешена посадка. При подлете к реке Потомак траектория полета воздушного судна начала совпадать с вертолетом. Тогда авиадиспетчеры обратились к его экипажу.

— PAT 2–5 [вертолет], видите ли вы CRJ [самолет]? — задал вопрос им, в этот момент до столкновения оставалось чуть больше 30 секунд. — PAT 2–5, пройдите позади CRJ.

Однако ответа от экипажа вертолета не последовало. На переговорах слышны только вздохи, после которых самолеты столкнулись в небе.

СМИ публикуют кадры предположительно с радаров диспетчеров в момент столкновения Источник: CNN

После диспетчер сразу переключился на другие воздушные суда, пролетающие рядом.

— Не знаю, заметили ли вы, что произошло, но на заходе на посадку по маршруту 3–3 произошло столкновение. Если вы хотите вернуться к выходу на посадку, мы приостановим работу на неопределенный срок. Настоятельно рекомендую вам, ребята, связаться с компанией. Сообщите мне, что вы хотите сделать, — цитирует диспетчера CNN. Позже авиадиспетчер сообщил, что самолет и вертолет находятся в реке.

Авиакатастрофа в США произошла сегодня утром. Военный вертолет, совершавший учебный полет столкнулся с гражданским самолетом неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Обломки упали в реку Потомак, которая находится недалеко от воздушной гавани прибытия.

Оранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым — вертолета Источник: Renée Rigdon and Matt Stiles, CNN











В общей сложности на бортах обоих воздушных судов находилось 67 человек. Предварительно, все погибли. Среди пассажиров были фигуристы российского происхождения, которые возвращались с соревнований в Канзасе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета были российские спортсмены, подтверждаются.