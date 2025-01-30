На борту разбившегося в США самолета были российские спортсмены

Пока неизвестно, нашли ли тела российских спортсменов Источник: CNN.com











На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились россияне. Ими оказались фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает ТАСС.

Евгения Шишкова и Максим Наумов выступали в паре за сборные СССР и России. В 1994 году они стали чемпионами мира.

На борту с ними мог находиться и их сын Максим — тоже фигурист. Он выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место.

Информацию подтвердил и американский фигурист Люк Ванг.

— Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. От этого просто разрывается сердце, — сказал спортсмен.

Предположительно всего 14 фигуристов находились на борту. Также среди россиян там могла быть Инна Волянская, которая тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии, передает Mash. Посольство России выясняет, были ли россияне среди пассажиров воздушного судна, потерпевшего крушение.

Чемпионат США по фигурному катанию проходил в Уичито с 20 по 26 января. Некоторые спортсмены остались в городе до 28 января, где проходили программу углубленной подготовки в Национальном лагере развития.