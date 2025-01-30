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Происшествия Крушение самолета в США На борту разбившегося в США самолета были российские спортсмены

На борту разбившегося в США самолета были российские спортсмены

Их судьба пока неизвестна

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Пока неизвестно, нашли ли тела российских спортсменов

Источник:

На борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном (США), находились россияне. Ими оказались фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает ТАСС.

Евгения Шишкова и Максим Наумов выступали в паре за сборные СССР и России. В 1994 году они стали чемпионами мира.

На борту с ними мог находиться и их сын Максим — тоже фигурист. Он выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место.

Информацию подтвердил и американский фигурист Люк Ванг.

— Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. От этого просто разрывается сердце, — сказал спортсмен.

Предположительно всего 14 фигуристов находились на борту. Также среди россиян там могла быть Инна Волянская, которая тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии, передает Mash. Посольство России выясняет, были ли россияне среди пассажиров воздушного судна, потерпевшего крушение.

Чемпионат США по фигурному катанию проходил в Уичито с 20 по 26 января. Некоторые спортсмены остались в городе до 28 января, где проходили программу углубленной подготовки в Национальном лагере развития.

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито, штат Канзас, и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак. На борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Подробнее о трагедии можно прочитать в материале.

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Самолет Спортсмены Крушение Вашингтон Пассажиры
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