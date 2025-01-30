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Происшествия В США произошла авиакатастрофа: самолет рухнул в реку после столкновения с вертолетом — кадры

В США произошла авиакатастрофа: самолет рухнул в реку после столкновения с вертолетом — кадры

Спасатели ищут выживших

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Перед падением была видна вспышка

Источник:

Самолет упал в реку Потомак возле аэропорта Вашингтона. Об этом сообщили в противопожарной службе города.

— Подтверждено падение небольшого самолета в реку Потомак возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пожарные катера прибыли на место, — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Момент крушения попал на видео

Источник:

Как следует из заявления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, в районе 21:00 по местному времени (05:00 мск) самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60. Борт рейсом 5342 авиакомпании American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас). К расследованию приступили ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. Аэропорт Вашингтона приостановил прием и отправку всех рейсов, передает пресс-служба самого аэропорта.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы есть погибшие и пострадавшие. Сейчас на месте крушения спасатели ищут людей. На борту было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщили в авиакомпании.

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