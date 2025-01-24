Отдохнуть не получится: глава Минприроды объяснил, когда восстановят пляжи Анапы

Нынешние пляжи Анапы потеряли много песка Источник: оперштаб Кубани











Пострадавшие от выбросов мазута анапские пляжи планируется полностью восстановить к высокому курортному сезону 2026 года. Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 23 января.

По его словам, краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья, ее планируют сделать вместе с властями Анапы до 1 сентября 2025 года. Кроме этого, власти намерены предусмотреть инженерную защиту пляжей, чтобы не смывало берег.

— Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдут выбросы, которые ожидаем в апреле–мае, и, соответственно, работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим, и к следующему сезону пляж должен быть восстановлен, — поделился планами министр природы.

Козлов добавил, что окончательные цифры площади восстановления пляжей Анапы можно будет назвать только после прекращения всех выбросов мазута и его уборки с побережья. Однако уже сегодня, исходя из показателей очищенной территории, определена предварительная площадь, требующая восстановления. По расчетам, это примерно 280 гектаров.

— Объем чистого нового песка, который нам потребуется, — порядка 840 тысяч кубов при высоте толщины покрытия песка где-то 20 сантиметров дополнительно. То есть почти в четыре раза больше, чем мы вывезли, — подытожил министр.

Замазученный песок, который вывозят с берега, туда уже не вернется после очистки, подчеркнул Козлов. Вместо него будут использовать кварцевый песок, его возьмут на трех месторождениях возле Анапы, которые выбрали, исходя из логистики и качества.

Ранее эколог рассказал, что пляжи Анапы могут не восстановиться до начала курортного сезона 2025 года.

А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что выброшенный на побережье мазут «планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта». В декабре прошлого года глава региона называл другие сроки — «примерно месяц, не больше». Тогда же глава МЧС России опроверг срыв курортного сезона на черноморском побережье из-за разлива мазута.