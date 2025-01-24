В центре Ярославля иномарка врезалась в «скорую»: момент столкновения попал на видео

В центре Ярославля столкнулись иномарка и «скорая» Источник: читатель 76.RU











В пятницу, 24 января, в центре Ярославля столкнулись иномарка «Рено» и карета скорой помощи. Авария произошла на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Свободы.

— На перекрестке авария: «скорая» и легковушка, затора нет. Проехали быстро, — поделилась читательница 76.RU.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, в ДТП обошлось без пострадавших.

— В 11:14 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Свободы: столкновение автомобилей «Рено» и «ГАЗель». Предварительно, без пострадавших, — прокомментировали в полиции.

Авария не создал помех в движении Источник: «Яндекс.Карты»











Момент аварии попал на видеорегистратор. Судя по записи, карета скорой поворачивала налево с улицы Свободы на проспект Толбухина. В момент совершения маневра работал спецсигнал и проблескивающие маячки. Белый «Рено» двигался по проспекту прямо.