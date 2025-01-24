НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,10
EUR 103,66
Задержан рейс
Машина «бизнес» для директора
Массовая атака БПЛА
Обзор пособий
Вернули популярную электричку
IT-парк в Ярославле
Мизулина — о деле Блиновской
Оштрафовали ярославского нападающего
Губерниев раскритиковал властей
Происшествия В центре Ярославля иномарка врезалась в «скорую»: момент столкновения попал на видео

В центре Ярославля иномарка врезалась в «скорую»: момент столкновения попал на видео

Публикуем первые данные от полиции

651
5 комментариев

В центре Ярославля столкнулись иномарка и «скорая»

Источник:

В пятницу, 24 января, в центре Ярославля столкнулись иномарка «Рено» и карета скорой помощи. Авария произошла на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Свободы.

— На перекрестке авария: «скорая» и легковушка, затора нет. Проехали быстро, — поделилась читательница 76.RU.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, в ДТП обошлось без пострадавших.

— В 11:14 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Свободы: столкновение автомобилей «Рено» и «ГАЗель». Предварительно, без пострадавших, — прокомментировали в полиции.

Авария не создал помех в движении

Источник:

Момент аварии попал на видеорегистратор. Судя по записи, карета скорой поворачивала налево с улицы Свободы на проспект Толбухина. В момент совершения маневра работал спецсигнал и проблескивающие маячки. Белый «Рено» двигался по проспекту прямо.

Момент столкновения попал на видео

Источник:
ПО ТЕМЕ
Авария со скорой ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
59 минут
Многие водители считают, что если они едут по правилам, то по сторонам и впрёд смотреть не надо. Видимо включат какой-то внутренний автопилот под названием !яж прав! и несутся как угорелые закатив глаза
Гость
29 минут
Все как обычно, полный пофигизм к окружающим. Это еще водитель скорой почти остановился перед перекрестком, чтобы убедиться в возможности проехать, сделал все точно по ПДД. Но логановод забыл промыть тараканов в голове.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление