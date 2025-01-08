Больше недели не выходит на связь: в Турции пропала туристка из России

Фото со страницы Лауры в соцсети «ВКонтакте» Источник: официальная страница Лауры в соцсети «ВКонтакте»











В Турции ищут жительницу Нальчика Лауру Писаренко. Девушка перестала выходить на связь с родными еще 30 декабря 2024 года, в свой день рождения. Подробности о ситуации Telegram-каналу Mash рассказал брат девушки.

— Последний раз Лауру видели у консульства России в Стамбуле. На ней была коричневая куртка, синяя шляпа и черные брюки, — поделился Василий.

По словам брата девушки, она обратилась к дипломатам из-за того, что потеряла оба паспорта. По словам родственников, у Лауры ранее случались провалы в памяти.

В консульстве россиянке пригрозили депортацией, однако спустя пять часов Василий узнал, что сестру не стали задерживать и отпустили, поскольку ее время пребывания в стране как туриста не исчерпано.

После этого туристка перестала выходить на связь. Брат девушки прилетел в Стамбул, написал заявление и ищет сестру.

Фото со страницы Лауры в соцсети «ВКонтакте» Источник: официальная страница Лауры в соцсети «ВКонтакте»











Фото со страницы Лауры в соцсети «ВКонтакте» Источник: официальная страница Лауры в соцсети «ВКонтакте»











Мужчина рассказал, что пока ему не удалось получить информацию о местонахождении сестры. Турецкие власти требуют определенную справку с подтверждением родства от российского посольства, но там говорят, что такие справки не выдают.