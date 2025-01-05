С десантом и танками: ВСУ пытались прорваться через российскую границу

Российские военные отражают атаку на Курском направлении Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











ВСУ пытались прорваться через Курскую границу на танках и бронемашинах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Расскажем подробнее, что происходит после атаки.

— На Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее подобную информацию о попытке прорыва со стороны Украины передавали Telegram-каналы и военкоры. Подтверждение о наступлении также приходило с украинской стороны.

В Минобороны отметили, что так украинские военные пытались остановить наступательную операцию российских войск. В итоге за сутки ВСУ потеряли порядка 340 военнослужащих.