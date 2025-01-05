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Происшествия Спецоперация на Украине С десантом и танками: ВСУ пытались прорваться через российскую границу

С десантом и танками: ВСУ пытались прорваться через российскую границу

Они хотели остановить наступление РФ

298
2 комментария

Российские военные отражают атаку на Курском направлении

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ВСУ пытались прорваться через Курскую границу на танках и бронемашинах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Расскажем подробнее, что происходит после атаки.

— На Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее подобную информацию о попытке прорыва со стороны Украины передавали Telegram-каналы и военкоры. Подтверждение о наступлении также приходило с украинской стороны.

В Минобороны отметили, что так украинские военные пытались остановить наступательную операцию российских войск. В итоге за сутки ВСУ потеряли порядка 340 военнослужащих.

Бои за Курскую область начались с обстрелов в начале августа. Украинские военные не только атаковали регион, но и прорывались через границу в ближайшие населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона. Российской армии удалось освободить часть территории, но пока операция продолжается.

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Наступление Курск Прорыв Граница Танки
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Комментарии
2
Гость
51 минута
Потерь среди Штурмовиков - Освободителей по давней традиции нет?
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