Стали известны имена погибших и раненых россиян при крушении самолета в Казахстане

Появился список погибших и пострадавших россиян при крушении самолета в Казахстане. Его публикует телеграм-канал «112».
Погибшие:
Рамин Агаев.
Мухаммадали Еганов.
Заира Атсаева.
Нармина Игидова.
Исмаил Исмаилов.
Зинат Сайдулоев.
Арби Убаев.
Пострадавшие:
Мадина Арсбаева.
Медин Джамалуллиал.
Эдиев Уваисмр.
Джамиля Бислиева.
Джейран Арсбаева.
Арби Яндаров.
Кристина Евстигнеева.
Заур Мамедов.
Субкхонк Рахимов.
Ранее глава Минтранспорта Казахстана подтверждал информацию о том, что из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что среди раненых — 11-летняя девочка из России. Она находится в тяжелом состоянии.
Тела погибших сильно обгорели, необходимо опознание, заявлял вице-премьер республики.
По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек. Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.
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