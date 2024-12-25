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Происшествия Крушение самолета в Актау Стали известны имена погибших и раненых россиян при крушении самолета в Казахстане

Стали известны имена погибших и раненых россиян при крушении самолета в Казахстане

Из 16 человек выжили только девять

459
3 комментария

Спасательная операция на месте крушения продолжается

Источник:

Появился список погибших и пострадавших россиян при крушении самолета в Казахстане. Его публикует телеграм-канал «112».

Погибшие:

  1. Рамин Агаев.

  2. Мухаммадали Еганов.

  3. Заира Атсаева.

  4. Нармина Игидова.

  5. Исмаил Исмаилов.

  6. Зинат Сайдулоев.

  7. Арби Убаев.

Пострадавшие:

  1. Мадина Арсбаева.

  2. Медин Джамалуллиал.

  3. Эдиев Уваисмр.

  4. Джамиля Бислиева.

  5. Джейран Арсбаева.

  6. Арби Яндаров.

  7. Кристина Евстигнеева.

  8. Заур Мамедов.

  9. Субкхонк Рахимов.

Ранее глава Минтранспорта Казахстана подтверждал информацию о том, что из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что среди раненых — 11-летняя девочка из России. Она находится в тяжелом состоянии.

Тела погибших сильно обгорели, необходимо опознание, заявлял вице-премьер республики.

По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек. Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

Все новости о произошедшем мы собираем в специальном разделе.

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Казахстан Крушение самолета Погибшие Пострадавшие Список Россияне
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Комментарии
3
Гость
3 часа
почитайте потом какие компенсации им выплатит Таврический и гордая дотационая и сравните с другими катастрофами, а сами пострадавшие уже перевезены в лучшие клиники Москвы
Гость
2 часа
Опять сшибли гражданский самолёт. Опять же огонь по СВОим?
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