Стали известны имена погибших и раненых россиян при крушении самолета в Казахстане

Спасательная операция на месте крушения продолжается Источник: 112 KZ / Telegram











Появился список погибших и пострадавших россиян при крушении самолета в Казахстане. Его публикует телеграм-канал «112».

Погибшие:

Рамин Агаев. Мухаммадали Еганов. Заира Атсаева. Нармина Игидова. Исмаил Исмаилов. Зинат Сайдулоев. Арби Убаев.

Пострадавшие:

Мадина Арсбаева. Медин Джамалуллиал. Эдиев Уваисмр. Джамиля Бислиева. Джейран Арсбаева. Арби Яндаров. Кристина Евстигнеева. Заур Мамедов. Субкхонк Рахимов.

Ранее глава Минтранспорта Казахстана подтверждал информацию о том, что из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что среди раненых — 11-летняя девочка из России. Она находится в тяжелом состоянии.

Тела погибших сильно обгорели, необходимо опознание, заявлял вице-премьер республики.

По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек. Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.