Три уголовных дела и западный след: что известно о взрыве в Москве, где погиб генерал Кириллов

Последствия взрыва в Москве Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











В Москве около шести утра по местному времени прогремел взрыв возле дома на Рязанском проспекте. В результате погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. В том, кто замешан в убийстве, еще предстоит разобраться. Рассказываем главное о теракте.

Обстоятельства происшествия

Первые сообщения о взрыве поступили из СМИ. Тогда журналисты писали о том, что среди погибших есть военнослужащий. Информацию вскоре подтвердили в Следственном комитете. Уточнив, что жертвами стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник. Подробнее о его жизни можно почитать в отдельном материале.

— Главным следственным управлением СК России по г. Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), — говорится в сообщении ведомства. Главе СК уже сообщили о первых этапах расследования.

Кириллов слева на фотографии Источник: Минобороны России / Telegram











Взрывчатка была в самокате, который припарковали возле дома за несколько часов до происшествия. Данные по мощности взрывного устройства разнятся. СМИ со ссылкой на источники называют от 200 до 500 г в тротиловом эквиваленте. Также они сообщают, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Источники журналистов в оперативных службах заверили, что Кириллов и его помощник погибли мгновенно. Сейчас силовики изучают записи с камер видеонаблюдения. Доступ к видео был и у жильцов.

Помощника Игоря Кириллова звали Илья Поликарпов. О его гибели ТАСС сообщила его супруга.

— Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину, — сказала супруга Поликарпова. Он занимался гуманитарной помощью. В частности, передавал военным оборудование для обеспечения безопасности.

На месте работает робот-сапер Источник: ЖК Среда / Telegram

Последствия

Часть подъезда оказалась разрушена, стены закоптило, в доме выбило стекла. Робот-сапер достал некий предмет из-под автомобиля на месте происшествия. Также он извлек некую тряпку из каршеринга.

Это мог быть самокат, с помощью которого устроили взрыв Источник: SHOT / Telegram

Местные жители проснулись от мощного взрыва.

— Я спала, и меня разбудил взрыв. Был такой звук, что аж стены задрожали, — поделилась свидетель происшествия с MSK1.RU.

Люди знали, что в этом доме жил военный, и каждый день его забирал водитель.

Осколки лежат повсюду Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











— Мы спали и проснулись от громкого взрыва, стало светить. Мама тоже встала. Мы посмотрели в окно и увидели что-то красное. Здесь жил мужчина, к нему каждый день приезжал водитель и забирал его, — рассказала местная жительница.

Реакция властей

Власти не оставили инцидент без внимания. Все призывают к справедливости.

Представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на иностранный след в данном деле. Она отметила, что Кириллов занимался разоблачением «преступлений англосаксов и натовских провокаций, работал бесстрашно».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тоже считает, что к смерти генерала могут быть причастны страны Запада.

В Совете Федерации РФ уверены, что убийцу накажут.

— Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, и он оказал нашей Комиссии неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной миссии на страже Родины и во благо Отечества, — написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть генерала, подчеркнул, что попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. А произошедший теракт связал с проблемами Украины в зоне спецоперации.