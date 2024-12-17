В Краснодарском крае зарезали полицейского и его молодую жену. Объявлен план «Перехват»

Задержать преступника пока не удалось Источник: SHOT / Telegram











В Краснодарском крае мужчина убил сотрудника полиции и его молодую жену, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Трагедия произошла в Белореченске. Что стало мотивом преступления, пока неизвестно. Силовикам удалось установить личность убийцы — это 29-летний мужчина. Он скрылся на Ford Focus вишневого цвета, в данный момент ни машину, ни преступника найти не удалось.

Жертвами мужчины стали 23-летний сержант полиции и его 19-летняя супруга. По данным 112, он перерезал им горло.