НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

1 м/c,

южн.

 726мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Погода в Ярославской области
Давка на концерте
Интервью со 115-летней
Что будет со складом WB
Судятся с застройщиком
Как выбрать дачу
Сравниваем цены на мандарины
Цены на квартиры в Ярославле
Концерт SHAMAN'a
Гуляем по Туговой горе
Происшествия В Краснодарском крае зарезали полицейского и его молодую жену. Объявлен план «Перехват»

В Краснодарском крае зарезали полицейского и его молодую жену. Объявлен план «Перехват»

Убийца поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления

199
Написать комментарий

Задержать преступника пока не удалось

Источник:

В Краснодарском крае мужчина убил сотрудника полиции и его молодую жену, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Трагедия произошла в Белореченске. Что стало мотивом преступления, пока неизвестно. Силовикам удалось установить личность убийцы — это 29-летний мужчина. Он скрылся на Ford Focus вишневого цвета, в данный момент ни машину, ни преступника найти не удалось.

Жертвами мужчины стали 23-летний сержант полиции и его 19-летняя супруга. По данным 112, он перерезал им горло.

SHOT отмечает, что в городе объявили план «Перехват». Правоохранительные органы пока не комментировали случившееся.

ПО ТЕМЕ
Краснодарский край Убили полицейского Поджог Розыск Двойное убийство План Перехват
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление