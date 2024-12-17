«Привезли маленький пакетик с костями». Всё, что известно о загадочной гибели 36-летнего рабочего на отдыхе в Сочи

Александр пропал при загадочных обстоятельствах. Его искали несколько месяцев Источник: Сергей Кузнецов / Ok.ru











В Екатеринбурге простились с погибшим при загадочных обстоятельствах 36-летним Александром Кузнецовым. Он трудился стропальщиком на машиностроительном заводе имени Калинина и этим летом поехал с семьей в отпуск в Сочи, но так и не вернулся домой. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно о таинственном исчезновении и смерти рабочего с оборонного завода.

Звонил две минуты на 112, но никто не ответил

Александр исчез в Краснодарском крае 7 июня. Он поехал в отпуск с женой и 11-летней дочерью в поселок Витязево под Анапой. Около полуночи 6 июня в Анапе он посадил родных на поезд до Санкт-Петербурга — они отправились к родственникам. Сам Александр должен был сесть на самолет «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга, но даже не зарегистрировался на рейс.

7 июня около пяти часов утра он доехал электропоездом из Анапы до Адлера. Его видели на железнодорожном вокзале, он направлялся в сторону автобусной остановки, чтобы добраться до аэропорта. Камеры наблюдения сняли его на вокзале в 13:14.

Последний раз Александр выходил на связь со своими знакомыми примерно в то же время — в 13:47 он отправил сообщение коллеге в WhatsApp.

Вылет был запланирован на 16:45, но до аэропорта Кузнецов не добрался. По детализации звонков выяснилось, что в 15:27 в течение двух минут он звонил на 112, но на горячей линии никто не взял трубку. Больше Александра никто не видел.

7 июня Александр попал на камеры наблюдения Источник: Сергей Кузнецов / Ok.ru

«Сын — порядочный семьянин»

В последний день, когда Александра видели живым, он переписывался с мамой. Она спросила сына, нужно ли его встретить. Так как родители живут не в Екатеринбурге, а в области, тот предупредил, что доберется до дома самостоятельно. Когда он перестал выходить на связь, родные забеспокоились. На следующий день мать с отцом приехали в квартиру к сыну, но дома его не было.

В авиакомпании они узнали, что Александр регистрацию на авиарейс не проходил. На звонки не отвечал, хотя телефон был доступен до вечера 8 июня. Родственники в тот же день выехали в Сочи и позвонили в транспортную полицию станции Адлер. Сотрудники прислали фотографию, свидетельствующую, что Кузнецов вышел с вокзала. Через два дня семья добралась до Адлерского района, и мать написала заявление об исчезновении.

Родные самостоятельно обследовали территорию: кусты, овраги, речку вдоль дороги от железнодорожного вокзала до аэропорта. Они обошли магазины, куда заходил Александр и что-то покупал с банковской карты. Опросили работников столовых, таксистов на маршруте от железнодорожного вокзала до аэропорта. Обзванивали больницы, просили помощи у волонтеров и даже гадалок. Ничто не давало результатов.

Александр был в отпуске с семьей Источник: читатель E1.RU

По словам отца, силовики предполагали, что пропавший мог употреблять наркотики. Родители это категорически отрицают.

— 17 июня сотрудник полиции Адлера впервые вышел на связь с моей супругой. Он кратко описал примерный маршрут сына, в том числе в местах закладки наркотиков. В дальнейшем сына представляли вероятным наркоманом. Хотя спиртным не злоупотребляет, наркотических препаратов не принимает, кредитных обязательств не имеет, ответственен, прогулов на работе не допускал, порядочный семьянин. Ипотека на квартиру выплачена, после этого самостоятельно покупал машину, — говорит Сергей Кузнецов, отец пропавшего.

Сергей Кузнецов считает, что сын мог пойти длинной дорогой до аэропорта Источник: Google Maps

«Косточки появились там, где их нашли»

5 сентября родственников и знакомых пропавшего пригласили на съемки шоу «Малахов». Корреспонденты провели собственное расследование и в эфире озвучили версии исчезновения Кузнецова. Самым вероятным близкие посчитали похищение.

— Возможно, его похитили, — предположил коллега Александра Денис Захаров, объяснив эту мысль тем, что он работал на оборонном предприятии и хорошо знал иностранный язык: его могли похитить, чтобы выведать государственную тайну.

Также предполагали похищение в трудовое рабство. Кроме того, местные жители, которые утверждали, что видели Александра рядом со столовой в горно-лесистой местности, говорили, что там водятся медведи и те могли напасть на него.

Сергей Кузнецов сообщил корреспонденту E1.RU, что останки его сына нашли 18 сентября на дороге между аэропортом Сочи и вокзалом Адлера. Но родители узнали об этом только 26 сентября, на следующий день после выхода в эфир программы «Малахов». Затем в Краснодаре провели судебно-медицинскую и генетическую экспертизы — ДНК совпала с образами, которые сдавала мать. Родители считают, что кости могли подбросить в кусты.

— Результат принесли не поиски сына, а программа Малахова. Именно после того, как она вышла в эфир, эти косточки появились там, где их нашли. Они туда не сами пришли, не своими ногами. Его туда подкинули, других вариантов нет, — уверен Сергей Кузнецов.

«Судмедэкспертиза выявила перелом основания черепа»

Отец отметил, что они еще в начале сентября ходили рядом с кустами, где были найдены останки, но никакого запаха не почувствовали. Место, где нашли кости, находится в 15 метрах от коттеджа, в 10 метрах от дороги. Там часто ходят жители с собаками и ездят машины, но никто месяцами не замечал трупного запаха.

— Поехали на грузовой машине за телом, привезли маленький пакетик с костями, он весит всего три килограмма. Сделали генетическую экспертизу в Екатеринбурге, — рассказал Сергей. — Краснодарская судмедэкспертиза выявила перелом основания черепа. Написали, что это случилось уже после смерти, но это полная фальсификация. При падении такую травму получить нельзя. Это возможно либо при ДТП, либо если получить удар в нижнюю челюсть.

Следователи сообщили родным, что турист просто упал и умер, однако семья считает, что Александра убили. В краснодарском СКР официально не комментируют информацию, но, по словам близких, дело пока не закрыто.