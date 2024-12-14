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Происшествия Умер известный миллиардер — основатель бренда Mango. Он погиб на экскурсии с семьей

Умер известный миллиардер — основатель бренда Mango. Он погиб на экскурсии с семьей

Исаку Андику был 71 год

88
1 комментарий

Исак не любил публичность и мало общался с журналистами

Источник:

Умер основатель бренда Mango Исак Андик. 71-летний миллиардер погиб на экскурсии с семьей.

О его смерти компания рассказала в официальном заявлении. Исак стал жертвой несчастного случая: он отдыхал с семьей в горах испанской Каталонии. Бизнесмен ушел на экскурсию возле живописных пещер, однако поскользнулся на одной из троп. Исак упал вниз, удар стал фатальным.

Вместе с бизнесменом на этой прогулке был его сын Джонатан, также неподалеку шла жена Исака. Погибший много лет любил горы и увлекался пешим туризмом. Об этом рассказывают местные СМИ.

К месту трагедии направили медицинский вертолет, однако врачам осталось лишь констатировать смерть.

Состояние Андика оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Он занимал 750-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes. Магазины Mango открывались и в России, однако вскоре после 24 февраля бренд ушел из страны.

Вероятно, наследником Исака станет его сын Джонатан. Он родился в 1981 году и уже входит в совет директоров Mango.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
Он ушел из России, продемонстрировав ненависть к нашей стране. Удивляет, что об этом субъекте вспомнил российский сайт 76.ru, пусть и регулярно ведущий антироссийскую пропаганду. Совсем админы берега потеряли. Пора показать им эти берега на курортах Заполярья.
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