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Происшествия Спецоперация на Украине Ребенок погиб: ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области — что известно об атаке

Ребенок погиб: ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области — что известно об атаке

Мать и сестру увезли в больницу

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2 комментария

Дом получил существенные повреждения

Источник:

Украина атаковала Белгородскую область. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Погиб девятилетний мальчик.

— В период с 09:10 до 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — передали в Минобороны РФ. За это время смогли уничтожить пять беспилотников над Белгородской областью.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник попал в жилой дом в Белгородском районе.

— Случилось самое страшное — погиб девятилетний ребенок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика, — написал губернатор в своем Тelegram-канале.

Ранены мама мальчика и семимесячная сестра. Они тоже находились дома в момент атаки. У девочки контузия, а у мамы — травма ноги. Их доставили в больницу. Отец семейства не пострадал.

В доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. У соседей выбило стекла, забор и ворота сломаны, рассказал губернатор.

Атаки были и в других частях области. В селе Грузское ранен мужчина. Дрон попал в его автомобиль. На других территориях обошлось повреждениями домов, выбитыми стеклами и мелкими пожарами.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Изверги, мы им ничего плохого не сделали. А они с нами так.
Гость
2 минуты
А ишшо мы там цветы и конфеты рассбрасываем.Вот !!!
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