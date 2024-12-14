«Там жесть была»: в тройном ДТП в Ярославле пострадали четыре человека. Видео

В столкновении пострадали люди Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram.org











Четыре человека пострадали в столкновении трех автомобилей в Дзержинском районе Ярославля. Авария случилась вечером 13 декабря на Ленинградском проспекте. В районе дома № 94 столкнулись «Лада Веста», за рулем которой был 45-летний мужчина, иномарка «Джили» — ей управляла 49-летняя женщина и «Лада». На водительском третьего автомобиля был 57-летний мужчина.

После удара иномарки разбросало по дороге. На видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, заметно, что автомобили сильно покорежило. На проезжей части валялись куски пластика и стекла.

— Там жесть была… Мы тоже проезжали, там только службы подъезжали, — написала Анастасия Уханова в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место аварии приезжали медики скорой помощи Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram.org; «Жесть Ярославль» / Telegram.org