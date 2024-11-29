«Мама отругала, вот и сбежал»: отчим месяцами истязал и уродовал ребенка — почему никто не бил тревогу

Проблемной паре помогали соседи, но они так и не смогли обустроить нормальный быт Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Главной темой уходящей недели не только в Кузбассе, но и по всей стране стала тяжелая история семьи в Прокопьевске. Всё началось с того, что потерялся старший из троих детей. Когда его нашли, выяснилось, что мальчик ушел из дома не просто так, а после нескольких месяцев издевательств со стороны родителей. Отчима и мать арестовали, а пострадавшего и его младших сестру и брата поместили в соцучреждение.

Корреспондент NGS42.RU Игорь Епифанцев побывал на улице, где происходили страшные события, поговорил с соседями и узнал, как жила проблемная семья. Также журналисты нашли магазин, куда подросток пришел после побега, и выяснили, где ему удавалось прятаться ото всех больше суток.

Ребенок не похож сам на себя Источник: Источник NGS42.RU











Переселенцы из ниоткуда

В апреле 2024 года на улице 2-й Осетинской в частном секторе Прокопьевска местные заметили старенькую иномарку, которой здесь никогда не было. Из нее с рюкзаками и сумками вышли пара, Андрей Р. и Кристина Ч., а также их дети — 12-летний мальчик, трехгодовалая девочка и сын, которому на тот момент было несколько месяцев. Семья поселилась в одноэтажном доме с чердаком, хозяйка которого умерла незадолго до этого.

— Район у нас не самый лучший. Мы их спрашивали, мол, зачем вы переехали в такую халупу, дыру? Они отвечали, что хотели свой дом, чтобы завести здесь хозяйство, — рассказывает живущая напротив Ирина Лапина.

По словам соседей, прошлое семьи было окутано слухами и домыслами, и они сами в первую очередь создавали для этого почву. Например, женщина называла людям разные места, откуда семья якобы переехала в Прокопьевск — в таком контексте звучали, в частности, Кемерово и Новосибирск (а на самом деле — из Тяжинского округа). Также пара обмолвилась, что глава семейства — украинец и какое-то время жил в ДНР или ЛНР.

Участок, где поселилась семья, окружен высоким забором. Соседи не исключают, что Андрей и Кристина выбрали его именно поэтому. Жили они подчеркнуто скрытно, никогда никого не приглашали в гости и обращались к окружающим только по необходимости.

— Андрей один раз приходил ко мне попросить мед, а так особо не общались. В магазине, бывало, пересекались — в основном они с Кристиной покупали обычные продукты, без спиртного. Немного странно, что у них три ребенка, но за эти месяцы я видел только среднюю, девочку, а пацанов — никогда, хотя живу через дом от них, — поделился один из соседей Илья Клеманов.

Илью Клеманова, как и остальных соседей, переселенцы не подпускали слишком близко Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Еще больше соседей удивляло, что своего старшего 12-летнего сына супруги не водят в школу. Подросток практически безвылазно сидел дома, и его замечали только в редкие моменты, когда он выходил набрать воды из колодца рядом с домом.

— Я Кристине говорю: «Ты вообще собираешься ребенка в школу оформлять?» Она отвечает, что он у них на онлайн-обучении, всё онлайн. Говорю, мол, нужно младших в поликлинику отвести, а в ответ — да-да, сейчас-сейчас, вот надо с предыдущего места их выписать и сюда прикрепить. Одни отговорки, — рассказывает соседка Ольга Барабанщикова.

По мнению жителей окрестных домов, основным источником дохода семьи были детские пособия. Мужчина вдобавок имел навыки зубного техника и периодически изготавливал дома протезы по индивидуальным заказам. Также Андрей время от времени подрабатывал таксистом.

— Они уверяли, что у них всё нормально, всего хватает. Но было заметно, что это не так. Мы с мужем им помогали по возможности — отдали одежду, диван, детскую кроватку, холодильник, печку электрическую, — говорит соседка Ирина Лапина.

Как отмечает женщина, Кристина признавалась, что гражданский муж иногда позволяет себе поднять на нее руку, однако она была готова с этим мириться. Также она сетовала, что Андрей меньше любит 12-летнего мальчика, который приходился ему пасынком, и больше — двоих других детей. В то же время мать ни разу не упоминала о каких-либо угрозах или случаях насилия в отношении старшего ребенка.

Побег и ужасная правда

Утром 27 ноября 2024 года в полицию Прокопьевска поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика — старшего сына в семье Кристины и Андрея. Хотя он ушел из дома накануне вечером, мать забила тревогу и обратилась за помощью только спустя примерно 12 часов, за которые подросток вполне мог заблудиться, замерзнуть или стать жертвой преступления. Полицейские, следователи, спасатели и волонтеры развернули масштабные поиски.

— Приходили сотрудники МВД, опрашивали нас. Когда я общалась с ними, подошел отчим, стал убеждать полицию, что мальчик сбежал после того, как его отругала мама. А еще, с его слов, ребенок недавно якобы случайно наткнулся на что-то и разодрал себе губу, — рассказывает местная жительница Ольга Барабанщикова.

Отчим озвучивает свою версию событий полицейским и соседке Источник: предоставлено Ольгой Барабанщиковой

Беглеца нашли в первой половине 28 ноября. Он прятался между коробками в служебном помещении магазина «Мария-Ра», в полутора километрах от дома. Как оказалось, мальчик забрался туда, увидев приоткрытую сотрудниками дверь, и сидел до закрытия торговой точки. После этого вышел в торговый зал в поисках еды и утолил голод сосисками, хлебом и водой.

— Выйдя с утра на смену, я заметила на полу надкусанную булочку и пустую бутылку. Сначала подумала, что какие-то некультурные посетители — поели, бросили и пошли. Потом появились мысли, что это может быть пропавший ребенок. Как раз в этот момент приходили сотрудники полиции, я предложила им посмотреть за стеллажами — там его и нашли. Выглядел ребенок ужасно, весь забитый, лицо изувечено. Одет кое-как, в кофточку, жилетку, да и всё. Куртки не было, — сообщила управляющая магазином Оксана Нонкина.

Объявления о поисках несовершеннолетнего разместили на всех окрестных улицах Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Ребенок прошел до магазина больше километра в легкой одежде по морозу Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Удивительно, как мальчик оставался незамеченным в магазине больше суток Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Мальчик рассказал правоохранителям, что ужасные раны на лице ему нанес отчим. Вскоре после этого Андрея Р. и Кристину Ч. задержали. В дальнейшем следователи выяснили, что ребенку приходилось терпеть нападения и издевательства мужа матери очень долго, как минимум несколько месяцев подряд. Во время одной из вспышек гнева Андрей с такой силой ударил пасынка кочергой, что сломал ему ногу.

Отчим на заседании по избранию меры пресечения Источник: SKRKuzbass / Telegram











Агрессор стал фигурантом уголовного дела, при этом от ответственности не ушла и мать. Ей тоже предъявили официальное обвинение — за то, что не препятствовала насилию над сыном, а в некоторых случаях и вовсе содействовала своему избраннику, заставляя мальчика в холодную погоду спать на неотапливаемой веранде и не кормила.

Мать мальчика тоже предстала перед судом Источник: SKRKuzbass / Telegram











— Сейчас в соцсетях пишут — где были соседи, они что, ничего не видели? Но ведь на самом деле ничто не указывало на издевательства над ребенком. Если бы я знала, я бы первой вызвала опеку. Понимаете, я живу рядом с их домом, но никогда не слышала ни криков, ни стонов, ничего подобного. Остальные соседи, думаю, тоже, — говорит жительница 2-й Осетинской Ирина Лапина.

Соседка добавила, что примерно за неделю-полторы до исчезновения старшего сына к семье приезжали сотрудники полиции. Они опрашивали пару по поводу невыплаты долга за приобретенный автомобиль. Ирина Лапина недоумевает, как полицейских могла не насторожить обстановка в доме, где, по ее словам, во всех комнатах царил холод, бардак, а по углам валялась грязная посуда. Женщина считает, что часть вины за произошедшее лежит на них.

Что дальше

Центральный районный суд Прокопьевска на два месяца арестовал обоих горе-родителей. Вероятно, они останутся в СИЗО до окончания расследования уголовных дел и вынесения приговора. Отчиму пострадавшего мальчика грозит до 17 лет лишения свободы, матери — до 10.

Двоих младших детей изъяли из семьи и разместили в прокопьевских социальных учреждениях. Пострадавший же мальчик сейчас находится в больнице.

— Я думаю, в ближайшее время там деткам будет лучше. По крайней мере, у них появится какая-никакая стабильность, тепло, еда. Старший сын начнет нормально учиться. В конечном счете, на мой взгляд, было бы правильно, если бы дети вернулись к матери. Она их любит и способна за ними ухаживать даже в одиночку. Но для этого ей, конечно, придется сильно изменить свою жизнь, — считает соседка семьи Ирина Лапина.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. Но фигурантов пока нет.

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU











Дом, ставший настоящим адом для 12-летнего мальчика, сейчас пустует. Окна завешены старыми тряпками, из-за забора доносится лай бродячих собак. Хочется верить, что случившееся останется для ребенка в прошлом, как страшный сон, и не помешает построить свою жизнь. Однако сначала ему предстоит долгая реабилитация.

Редакция NGS42 показала несколько фотографий школьника главному челюстно-лицевому хирургу Хакасии Руслану Меллину. На основе снимков специалист заключил, что глава семейства несколько раз разрезал губу мальчика, о чем свидетельствуют грубые рубцы вокруг его рта.

По словам спикера, 12-летнему школьнику понадобятся несколько пластических операций, чтобы без боли принимать пищу. При этом полностью восстановить лицо врачи не смогут.

Детские клинические психологи, к которым обратилась редакция NGS42.RU, сходятся во мнении, что после пережитого мальчику срочно нужна терапия. Иначе подобные случаи насилия могут вылиться в подростковом возрасте в агрессию к окружающим и суицидальным мыслям.