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Происшествия В Ярославле на очистных сооружениях нашли тело 23-летнего рабочего

В Ярославле на очистных сооружениях нашли тело 23-летнего рабочего

Первые подробности ЧП

988
3 комментария

В Ярославле на очистных сооружениях погиб рабочий

В Ярославле на очистных сооружениях водоканала на Тормозном шоссе нашли тело 23-летнего рабочего. Об этом порталу 76.RU сообщили в ярославском Следственном комитете. Само происшествие по уточнению правоохранителей произошло в субботу, 23 ноября.

— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ, — пояснили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области 26 ноября.

Сейчас по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка, следователи выясняют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда.

Личность погибшего установлена, молодой человек приехал на заработки из Ярославской области.

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Погиб мужчина Следственный комитет Происшествие Удар током Погиб рабочий
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
А,кто ее сейчас соблюдает,эту технику безопастности,ее сократили в 1991 году,раньше строго было,постоянно проверяли все орнанизации. Гостехнадзор был строгий. Заботились о рабочих,выдавали бесплатно спец одежду, спец.жиры,сушествовали нормы В каждой организации отчислялись деньги на ТБ.Сейчас этого ничено нет.Зачем содержать службы в мэрии,которые за этим не следят и не проверяют организации.
Гость
18 минут
эти службы пожинают гнилые плоды 90х
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