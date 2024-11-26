В Ярославле на очистных сооружениях нашли тело 23-летнего рабочего

В Ярославле на очистных сооружениях погиб рабочий Источник: СУ СКР по Ярославской области











В Ярославле на очистных сооружениях водоканала на Тормозном шоссе нашли тело 23-летнего рабочего. Об этом порталу 76.RU сообщили в ярославском Следственном комитете. Само происшествие по уточнению правоохранителей произошло в субботу, 23 ноября.

— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ, — пояснили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области 26 ноября.

Сейчас по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка, следователи выясняют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда.