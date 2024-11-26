В Ярославле на очистных сооружениях нашли тело 23-летнего рабочего

В Ярославле на очистных сооружениях водоканала на Тормозном шоссе нашли тело 23-летнего рабочего. Об этом порталу 76.RU сообщили в ярославском Следственном комитете. Само происшествие по уточнению правоохранителей произошло в субботу, 23 ноября.
— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ, — пояснили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области 26 ноября.
Сейчас по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка, следователи выясняют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда.
Личность погибшего установлена, молодой человек приехал на заработки из Ярославской области.