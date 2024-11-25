«Ищите объездные пути, стоят все»: из-за ДТП с троллейбусом парализовало движение на крупном проспекте

Утром 25 ноября на Московском проспекте в Ярославле образовалась пробка. Движение парализовало и в сторону Крестов, и в центральном направлении. С затрудненным проездом столкнулись водители, выезжавшие с проспекта Фрунзе.
Одной из причин называют ДТП с троллейбусом. Электротранспорт развернуло на проезжей части. Он занял собой практически все полосы в направлении выезда из города.
— У «протезки» развернуло троллейбус — ищите объездные пути. Стоят все, — написала жительница города Анна в телеграм-канале «Дороги Ярославля».
По данным на 09:30 утра, движение на проспекте разгрузилось. Красным и бордовым цветом сервис «Яндекс.Карты» отметил часть проспекта Фрунзе и кусочек Суздальского шоссе. Затор также образовался на Мельничной улице.
Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что троллейбус с Московского проспекта уже эвакуируют. Во время ДТП он не зацепил другие автомобили.
— Пока о причинах [случившегося] говорить рано, сейчас на предприятии проводится служебное расследование, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет. Наша служба техпомощи эвакуирует троллейбус на территорию депо, и там уже будем разбираться, прогонять его через механиков для того, чтобы понять, были ли неисправности или это была ошибка водителя. Других участников ДТП не было, — рассказал руководитель «ЯрГЭТ» в беседе с 76.RU.