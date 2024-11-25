«Ищите объездные пути, стоят все»: из-за ДТП с троллейбусом парализовало движение на крупном проспекте

Движение в сторону Крестов затруднено Источник: «Дороги Ярославля» / T.me











Утром 25 ноября на Московском проспекте в Ярославле образовалась пробка. Движение парализовало и в сторону Крестов, и в центральном направлении. С затрудненным проездом столкнулись водители, выезжавшие с проспекта Фрунзе.

Одной из причин называют ДТП с троллейбусом. Электротранспорт развернуло на проезжей части. Он занял собой практически все полосы в направлении выезда из города.

— У «протезки» развернуло троллейбус — ищите объездные пути. Стоят все, — написала жительница города Анна в телеграм-канале «Дороги Ярославля».

Сервис оценивает дорожную обстановку в городе на 5 баллов Источник: «Яндекс.Карты»











По данным на 09:30 утра, движение на проспекте разгрузилось. Красным и бордовым цветом сервис «Яндекс.Карты» отметил часть проспекта Фрунзе и кусочек Суздальского шоссе. Затор также образовался на Мельничной улице.

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что троллейбус с Московского проспекта уже эвакуируют. Во время ДТП он не зацепил другие автомобили.