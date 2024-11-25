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Происшествия «Ищите объездные пути, стоят все»: из-за ДТП с троллейбусом парализовало движение на крупном проспекте

«Ищите объездные пути, стоят все»: из-за ДТП с троллейбусом парализовало движение на крупном проспекте

Что известно о произошедшем

2 096
5 комментариев

Движение в сторону Крестов затруднено

Утром 25 ноября на Московском проспекте в Ярославле образовалась пробка. Движение парализовало и в сторону Крестов, и в центральном направлении. С затрудненным проездом столкнулись водители, выезжавшие с проспекта Фрунзе.

Одной из причин называют ДТП с троллейбусом. Электротранспорт развернуло на проезжей части. Он занял собой практически все полосы в направлении выезда из города.

— У «протезки» развернуло троллейбус — ищите объездные пути. Стоят все, — написала жительница города Анна в телеграм-канале «Дороги Ярославля».

Сервис оценивает дорожную обстановку в городе на 5 баллов

По данным на 09:30 утра, движение на проспекте разгрузилось. Красным и бордовым цветом сервис «Яндекс.Карты» отметил часть проспекта Фрунзе и кусочек Суздальского шоссе. Затор также образовался на Мельничной улице.

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог сообщил, что троллейбус с Московского проспекта уже эвакуируют. Во время ДТП он не зацепил другие автомобили.

— Пока о причинах [случившегося] говорить рано, сейчас на предприятии проводится служебное расследование, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет. Наша служба техпомощи эвакуирует троллейбус на территорию депо, и там уже будем разбираться, прогонять его через механиков для того, чтобы понять, были ли неисправности или это была ошибка водителя. Других участников ДТП не было, — рассказал руководитель «ЯрГЭТ» в беседе с 76.RU.

ПО ТЕМЕ
Пробка Троллейбус Московский проспект ДТП с троллейбусом
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Комментарии
5
Гость
1 час
На летней резине водитель, управлявший троллейбусом, не иначе!! Ату его!!! Главное — не смотреть на состояние дорожного покрытия и не пытаться обвинять тех, кто сидит в мягких чиновничьих креслах... Они ни в чем не виноваты и ни за что не несут ответственности...
Гость
1 час
Наверное, слишком тщательно почистили проезжую часть от снега и льда.
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