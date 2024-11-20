«Девочка в реанимации»: в Ярославской области под колеса иномарки попала школьница

В Угличе сбили девочку Источник: Алена Косточника / 76.RU, Углич Подсмотрено/Подслушано / Vk.com











Вечером 19 ноября в Угличе Ярославской области сбили школьницу, которая переходила дорогу. Авария случилась на Рыбинском шоссе, 20А.

— ДТП на пешеходном переходе от «Добрыни» к Часовому заводу. Сбили девочку, 14 лет. Разыскивают родителей. Девочка в реанимации, — написали в группе «Углич Подсмотрено/Подслушано».

Жители Углича в соцсетях обратили внимание, что авария случилась на пешеходном переходе, где ранее убрали светофор. Дорога, по словам местных, недостаточно освещена.

— Года два как убрали отсюда светофор, и я тогда написал, что только в городе Глупове могут убрать светофор с такой нагруженной дороги. Администрация мне ответила, что установка мигающих светофоров предусмотрена только у детских садиков и школ, — пишут горожане.

По данным полиции, школьница попала под колеса «Киа», за рулем иномарки был 70-летний водитель. После аварии в областном управлении МВД начали проверку.