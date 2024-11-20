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Происшествия «Девочка в реанимации»: в Ярославской области под колеса иномарки попала школьница

«Девочка в реанимации»: в Ярославской области под колеса иномарки попала школьница

Жители Углича просят властей обратить внимание на опасную дорогу

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14 комментариев

В Угличе сбили девочку

Вечером 19 ноября в Угличе Ярославской области сбили школьницу, которая переходила дорогу. Авария случилась на Рыбинском шоссе, 20А.

—  ДТП на пешеходном переходе от «Добрыни» к Часовому заводу. Сбили девочку, 14 лет. Разыскивают родителей. Девочка в реанимации, — написали в группе «Углич Подсмотрено/Подслушано».

Жители Углича в соцсетях обратили внимание, что авария случилась на пешеходном переходе, где ранее убрали светофор. Дорога, по словам местных, недостаточно освещена.

—  Года два как убрали отсюда светофор, и я тогда написал, что только в городе Глупове могут убрать светофор с такой нагруженной дороги. Администрация мне ответила, что установка мигающих светофоров предусмотрена только у детских садиков и школ, — пишут горожане.

По данным полиции, школьница попала под колеса «Киа», за рулем иномарки был 70-летний водитель. После аварии в областном управлении МВД начали проверку.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавшая в тяжелом состоянии, ее перевезли в Областную детскую клиническую больницу в Ярославль.

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Сбили школьницу Авария ДТП с иномаркой Реанимация
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Комментарии
14
Гость
3 часа
Проверяющих контролирующих органов огромное количество, а результаты отрицательные Всюду наркота и темнота, ямы и провалы с прорывами согласно Плану 👹
Гость
3 часа
70 лет водителю ! Жесть , там наверно и медкомиссия не пропустила бы, если нормальная
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