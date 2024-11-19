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Происшествия «Навещал меня и говорил: „Мама, всё в порядке, не волнуйся“». Как простились с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным

«Навещал меня и говорил: „Мама, всё в порядке, не волнуйся“». Как простились с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным

Певец скончался в возрасте 57 лет

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Артиста похоронили на Троекуровском кладбище

19 ноября в Москве прошло прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как певца проводили в последний путь и кто пришел на церемонию.

«На здоровье никогда не жаловался»

На прощание с Левкиным пришли как и бывшие, так и действующие участники группы «На-На». Экс-солист коллектива Валерий Юрин сказал журналистам, что «пришел хоронить брата». Похожую аналогию привел и другой бывший вокалист «На-На» Павел Соколов. Он сказал MSK1.RU, что Левкин поддерживал его, «как старший брат».

Церемонию посетили все участники действующего состава группы: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин.

— Что можно сказать, когда уходит человек, с которым ты работал так много лет? — сказал Жеребкин. — И уходит так скоропостижно. Я уже думал, что Вовка справился с этим [раком] и не вернется. Дочка родилась у него, всё стало лучше. Он стал работать. Это был шок. Общались нечасто, мы виделись на концертах и съемках. На здоровье он никогда не жаловался.

Участники «На-На» рассказали о Владимире Левкине

Участники группы рассказали, что уход Левкина в сольное творчество в 1998 году не был неожиданностью, и после этого они сохранили хорошие отношения, несмотря на некоторые творческие разногласия.

— Мы ездили к нему в больницу, когда он впервые заболел, потерял голос. Это был тяжелый период, — вспоминал Жеребкин. — Мы часто приезжали, и его настроение меня пугало. Он говорил: «Я, в принципе, уже готов ко всему». Когда он вылечился, я был очень рад.

Создатель и продюсер группы Бари Алибасов на похороны не пришел, сославшись на плохое самочувствие.

Прощание

Прощание с артистом посетили десятки человек, в том числе актер Юрий Торсуев, журналист Эрнест Мацкявичюс, певцы Кай Метов, Феликс Царикати, Александр Бердников и Юта. Последняя рассказала MSK1, что в последний раз видела Левкина в Луганске, это было «совсем недавно».

— Он сохранял в себе силы и всегда улыбался. В последние годы занимался благотворительностью, ездил на Донбасс. Мы всегда планировали встретиться с ним там. Он мне присылал репортажи, как они там работают, и я присылала им свои.

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Вскоре пришедших запустили в Большой траурный зал Троекуровского кладбища, где стоял белый гроб с телом артиста. На прощании включили песню Владимира Левкина «Месяц май». Стоя возле гроба, вдова Марина Левкина подпевала под аплодисменты собравшихся.

Семья усопшего долго прощалась с Левкиным. После трогательных речей и отпевания всех попросили выйти из зала. В зале осталась только жена певца, Марина.

Гроб вынесли под аплодисменты. Вдова вышла с большим букетом белых роз.

Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с военкором Владленом Татарским и пиарщиком SHAMAN'a Антоном Коробковым-Землянским.

Возле надгробия Левкина рыдала его семья. Матери Раисе Ивановне стало плохо, из-за этого ее отвели от могилы.

— Я болела, он навещал меня. Говорил: «Мама, всё в порядке, не волнуйся». Вот тебе и «всё в порядке», — сказала журналистам Раиса Ивановна. — [О смерти сына] Ирина сообщила, дочка. Всё ходила вокруг меня, тортик купила, чтобы меня утешать. Потом вдруг говорит: «Ты только не беспокойся, Вова умер». Я говорю: «Какой Вова»? — «Твой сын». Я закричала, как сумасшедшая.

Венки принесли фанаты, близкие и коллеги усопшего.

В конце церемонии вдова поблагодарила всех, кто пришел проводить ее мужа в последний путь, и попросила «запомнить его таким же молодым и счастливым», как на портрете, установленном на могиле.

— Эта песня его, — во время речи вдовы на фоне заиграла композиция Левкина «Не последняя». — Он автор музыки и слов. Давайте ее послушаем и проводим Володю в последний путь. Спасибо вам!

Всё о том, как прошло прощание

Владимир Левкин скончался от рака 18 ноября. Здесь мы собрали всё, что известно о жизни и смерти экс-солиста «На-На».

ПО ТЕМЕ
Владимир Левкин На-На Похороны Троекуровское кладбище
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