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Происшествия К зданию съехались 30 спасателей: в Ярославле вспыхнул банный комплекс

К зданию съехались 30 спасателей: в Ярославле вспыхнул банный комплекс

Первые подробности от МЧС

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3 комментария

В Ярославле загорелась сауна

Ранним утром в субботу, 16 ноября, в Ярославле вспыхнул банный комплекс. Речь идет о сауне «Утиная заводь» на проспекте Авиаторов, 35А в Заволжском районе.

— В 04:13 поступило сообщение о загорании в банном комплексе. Задействовано 10 единиц техники, 30 человек личного состава. Ликвидация пожара в 05:34, — сообщили в региональном МЧС.

При пожаре обгорели помещения на площади 100 квадратных метров, огонь уничтожил натяжные потолки и мебель, также выгорела парная в сауне. Пострадавших нет.

— Причина устанавливается. Очаг предварительно был в помещении сауны на втором этаже, — уточнили информацию порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС.

В здании, где произошел пожар, также размещаются два магазина и две точки стритфуда.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
как бывало недавно, споры порой горячи...
Гость
38 минут
Что за народ в Ярославле. Видят и радуются только о плохом.
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