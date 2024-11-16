К зданию съехались 30 спасателей: в Ярославле вспыхнул банный комплекс

В Ярославле загорелась сауна Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











Ранним утром в субботу, 16 ноября, в Ярославле вспыхнул банный комплекс. Речь идет о сауне «Утиная заводь» на проспекте Авиаторов, 35А в Заволжском районе.

— В 04:13 поступило сообщение о загорании в банном комплексе. Задействовано 10 единиц техники, 30 человек личного состава. Ликвидация пожара в 05:34, — сообщили в региональном МЧС.

При пожаре обгорели помещения на площади 100 квадратных метров, огонь уничтожил натяжные потолки и мебель, также выгорела парная в сауне. Пострадавших нет.

— Причина устанавливается. Очаг предварительно был в помещении сауны на втором этаже, — уточнили информацию порталу 76.RU в пресс-службе управления МЧС.