Под Москвой загорелся центр помощи жертвам насилия. Это дом, полный женщин и детей, они не могли выбраться сами

Центр помощи жертвам домашнего насилия находился в частном доме в СНТ под Одинцово Источник: Прокуратура Московской области / T.me











В подмосковной деревне Чигасово загорелся центр помощи жертвам домашнего насилия. Ранены как минимум трое детей.

Пожар начался около 8 вечера в частном доме, где располагался филиал благотворительной организации. Как сообщают в разных Telegram-каналах, среди пострадавших есть женщина, которую сняли с крыши с серьезными ожогами.

Источник: Типичное Одинцово / T.me











Источник: Типичное Одинцово / T.me

По данным МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров. Сейчас на месте работают 3 пожарные машины и 15 спасателей.

Расследование ЧП взяли под контроль силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

SHOT / T.me Источник: Видео пожара

Предварительно, причиной пожара могло стать замыкание в проводке. Огонь вспыхнул на втором этаже дома, в одной из спален.

По информации областного Минздрава, при пожаре пострадали 6 человек. Пятеро были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Как пишет телеграм-канал SHOT, все пострадавшие — это мамы с маленькими детьми. Самому младшему из малышей — четыре месяца, старшему — два года.

Новость была обновлена. В МЧС сообщают, что в приюте в Чигасово находилось 26 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре двоих человек. Остальные покинули здание самостоятельно. Пожар локализован.