Под Москвой загорелся центр помощи жертвам насилия. Это дом, полный женщин и детей, они не могли выбраться сами

В подмосковной деревне Чигасово загорелся центр помощи жертвам домашнего насилия. Ранены как минимум трое детей.
Пожар начался около 8 вечера в частном доме, где располагался филиал благотворительной организации. Как сообщают в разных Telegram-каналах, среди пострадавших есть женщина, которую сняли с крыши с серьезными ожогами.
По данным МЧС, огонь охватил 300 квадратных метров. Сейчас на месте работают 3 пожарные машины и 15 спасателей.
Расследование ЧП взяли под контроль силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».
Предварительно, причиной пожара могло стать замыкание в проводке. Огонь вспыхнул на втором этаже дома, в одной из спален.
По информации областного Минздрава, при пожаре пострадали 6 человек. Пятеро были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Как пишет телеграм-канал SHOT, все пострадавшие — это мамы с маленькими детьми. Самому младшему из малышей — четыре месяца, старшему — два года.
Новость была обновлена. В МЧС сообщают, что в приюте в Чигасово находилось 26 человек, из которых 18 — дети. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре двоих человек. Остальные покинули здание самостоятельно. Пожар локализован.
По данным «Осторожно, Москвы», две семьи госпитализированы. Две мамы с маленькими детьми, надышавшиеся угарным газом в пожаре, доставлены в больницы.