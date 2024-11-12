Протестующие пытаются прорваться в здание Службы госбезопасности и блокируют дороги: что известно о беспорядках в Абхазии

Люди не могут выехать из-за перекрытых дорог Источник: ЧП Абхазия / T.me











Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме после задержания оппозиционеров. Бастующие ломают ворота, прикрывают трассы и мосты. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание.

С чего все началось

Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Парламент республики принял его в окончательном чтении. Документ влияет на реализацию соглашения об инвестдеятельности российских компаний в Абхазии. Оно было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазскими депутатами 15 ноября.

Многофункциональные комплексы — это комплекс зданий, включающие нежилые помещения разного назначения, например, офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы.

Это вызвало недовольство со стороны оппозиции. По их мнению, это даст россиянам возможность свободно застраивать Абхазию апартаментами, прикрываясь многофункциональными комплексами. Противники закона призвали людей собраться возле парламента.

Первые стычки на улицах Источник: ЧП Абхазия / T.me

По данным местных СМИ, на въезде в Сухум задержали пятерых представителей оппозиции. Они возвращались с общественного собрания в Гудауте, где обсуждалась ратификацию парламентом Абхазии инвестиционного соглашения с Россией.

На депутата напали Источник: ЧП Абхазия / T.me

Активистов доставили в управление Службы государственной безопасности. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что группа людей во дворе парламента напала на депутата после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов. Четырех атаковавших задержали.

Беспорядки в Абхазии

После этого толпа вышла к воротам Службы государственной безопасности (СГБ). Они требовали освободить задержанных представителей оппозиции.

Протестующие пытались протаранить ворота автомобилей и прорваться на территорию управления.

Президент Абхазии собрал Совет безопасности. Ему доложили о текущей обстановке.

Председатель Службы госбезопасности страны Дмитрий Кучуберия признал произошедшее «массовыми беспорядками».

На Совете безопасности рассказали подробности о попытки прорыва в СГБ Источник: ЧП Абхазия / T.me

— Лицо установлено. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Гражданин будет задержан, — отметил Кучуберия, комментируя попытку прорыва.

Часть протестующих вышли на площадь Свободы, другие начали блокировать дороги.

Люди выходят на площадь Источник: chp_abkhazia_official / T.me

— Два моста перекрыты тракторами, — рассказал глава абхазского МВД Роберт Киут.

Все действия у здания СГБ носят уголовный характер, заявил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.