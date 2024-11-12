НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

ю-з.

 765мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Скандал из-за концерта Лолиты
Исчезнут популярные маршруты?
Приговор капитана теплохода
Почему подорожал картофель
Реновация бараков
Скандал из-за ремонта в девятиэтажке
Бесплатные катки
Повысится плата за садик
Крамской и Репин завели соцсети
Происшествия Протестующие пытаются прорваться в здание Службы госбезопасности и блокируют дороги: что известно о беспорядках в Абхазии

Протестующие пытаются прорваться в здание Службы госбезопасности и блокируют дороги: что известно о беспорядках в Абхазии

Президент собрал Совет безопасности

133
2 комментария

Люди не могут выехать из-за перекрытых дорог

Десятки человек собрались возле здания Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии в Сухуме после задержания оппозиционеров. Бастующие ломают ворота, прикрывают трассы и мосты. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал Совет безопасности на экстренное заседание.

С чего все началось

Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Парламент республики принял его в окончательном чтении. Документ влияет на реализацию соглашения об инвестдеятельности российских компаний в Абхазии. Оно было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазскими депутатами 15 ноября.

Многофункциональные комплексы — это комплекс зданий, включающие нежилые помещения разного назначения, например, офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы.

Это вызвало недовольство со стороны оппозиции. По их мнению, это даст россиянам возможность свободно застраивать Абхазию апартаментами, прикрываясь многофункциональными комплексами. Противники закона призвали людей собраться возле парламента.

Первые стычки на улицах

По данным местных СМИ, на въезде в Сухум задержали пятерых представителей оппозиции. Они возвращались с общественного собрания в Гудауте, где обсуждалась ратификацию парламентом Абхазии инвестиционного соглашения с Россией.

На депутата напали

Активистов доставили в управление Службы государственной безопасности. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что группа людей во дворе парламента напала на депутата после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов. Четырех атаковавших задержали.

Беспорядки в Абхазии

После этого толпа вышла к воротам Службы государственной безопасности (СГБ). Они требовали освободить задержанных представителей оппозиции.

Протестующие пытались протаранить ворота автомобилей и прорваться на территорию управления.

Президент Абхазии собрал Совет безопасности. Ему доложили о текущей обстановке.

Председатель Службы госбезопасности страны Дмитрий Кучуберия признал произошедшее «массовыми беспорядками».

На Совете безопасности рассказали подробности о попытки прорыва в СГБ

— Лицо установлено. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Гражданин будет задержан, — отметил Кучуберия, комментируя попытку прорыва.

Часть протестующих вышли на площадь Свободы, другие начали блокировать дороги.

Люди выходят на площадь

— Два моста перекрыты тракторами, — рассказал глава абхазского МВД Роберт Киут.

Все действия у здания СГБ носят уголовный характер, заявил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.

— Дорога закрыта более трех часов, люди перемещаться не могут. Это вопрос национальной безопасности, — подчеркнул Лолуа.

ПО ТЕМЕ
Протесты Протесты в Абхазии Парламент Совет безопасности Мосты Перекрыти Сухум
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 минут
Срочно отправить миротворцев и увеличить дотации на 1000% Абхазия это часть многополярного Мира Люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
16 минут
Всего на возведение оборонительных сооружений (зубы дракона) в Абхазской области было выделено более 15 млрд рублей.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление