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Происшествия «Колодец бомбанул»: в Ярославле затопило целую улицу — жители остались без холодной воды

«Колодец бомбанул»: в Ярославле затопило целую улицу — жители остались без холодной воды

Подробности коммунального ЧП

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7 комментариев

В Ярославле затопило улицу Панина

В Ярославле под воду ушла улица Панина. ЧП произошло 4 ноября. Видео потопа выложили в соцсетях.

— Вот колодец бомбанул, и течет до Труфанова, — рассказал автор ролика в группе «Жесть Ярославль».

Видео с места ЧП

Причиной наводнения стал прорыв на сетях водоканала.

— В диспетчерскую службу поступила заявка о вытекании воды на проезжую часть у дома № 31, корпус 2 на улице Панина. Бригада выехала на место, оценила ситуацию, оградила место утечки на газоне рядом с проезжей частью. Вода уходила в ливневую канализацию. Перед началом работ необходимо было получить согласования со службами, обслуживающими смежные коммуникации. В настоящее время утечка локализована, разлив на проезжей части устранен. Ведутся работы по ремонту водопровода, — сообщили в ярославском водоканале.

Из-за аварии без холодной воды остались четыре подъезда дома, около которого произошло ЧП. Для жителей установили временную колонку на улице. На данный момент, по данным водоканала, водоснабжение восстановлено. Сейчас рабочие благоустраивают место аварии.

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Комментарии
7
Инженер1
47 минут
Прорыв есть. Пока без фонтанов. Рановато, конечно! Ещё минуса небольшие. В большие минуса будет поэффективнее. И фонтаны будут наверняка.
Гость
1 час
Нам нужен прорыв! В этом вся суть ©
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