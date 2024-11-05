«Колодец бомбанул»: в Ярославле затопило целую улицу — жители остались без холодной воды

В Ярославле под воду ушла улица Панина. ЧП произошло 4 ноября. Видео потопа выложили в соцсетях.
— Вот колодец бомбанул, и течет до Труфанова, — рассказал автор ролика в группе «Жесть Ярославль».
Причиной наводнения стал прорыв на сетях водоканала.
— В диспетчерскую службу поступила заявка о вытекании воды на проезжую часть у дома № 31, корпус 2 на улице Панина. Бригада выехала на место, оценила ситуацию, оградила место утечки на газоне рядом с проезжей частью. Вода уходила в ливневую канализацию. Перед началом работ необходимо было получить согласования со службами, обслуживающими смежные коммуникации. В настоящее время утечка локализована, разлив на проезжей части устранен. Ведутся работы по ремонту водопровода, — сообщили в ярославском водоканале.
Из-за аварии без холодной воды остались четыре подъезда дома, около которого произошло ЧП. Для жителей установили временную колонку на улице. На данный момент, по данным водоканала, водоснабжение восстановлено. Сейчас рабочие благоустраивают место аварии.