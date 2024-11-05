«Колодец бомбанул»: в Ярославле затопило целую улицу — жители остались без холодной воды

— В диспетчерскую службу поступила заявка о вытекании воды на проезжую часть у дома № 31, корпус 2 на улице Панина. Бригада выехала на место, оценила ситуацию, оградила место утечки на газоне рядом с проезжей частью. Вода уходила в ливневую канализацию. Перед началом работ необходимо было получить согласования со службами, обслуживающими смежные коммуникации. В настоящее время утечка локализована, разлив на проезжей части устранен. Ведутся работы по ремонту водопровода, — сообщили в ярославском водоканале.