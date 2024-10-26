Сделали подкоп: шестеро заключенных сбежали из Липецкой колонии

Шестеро заключенных сбежали из мужской исправительной колонии в Липецкой области. Они сделали подкоп.
— Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, — написал глава региона Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале.
Он попросил местных жителей не паниковать. Губернатор ожидает много фейков и вбросов по поводу побега.
Как сообщили в УФСИН по региону, заключенные сделали подкоп, который нашли утром во время обхода. После пересчета выяснилось, что шесть человек отсутствует. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. В колонии начали проверку.
Поисками беглецов занимается полиция, сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В Сети распространяют ориентировки на сбежавших. По данным SHOT, они сидели за педофилию, наркотики и изнасилования. Отмечается, что трое из них являются гражданами Узбекистана. Официального подтверждения этой информации нет.