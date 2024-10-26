Сделали подкоп: шестеро заключенных сбежали из Липецкой колонии

Заключенные сидели по опасным статьям Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Шестеро заключенных сбежали из мужской исправительной колонии в Липецкой области. Они сделали подкоп.

— Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецкой области. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, — написал глава региона Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале.

Он попросил местных жителей не паниковать. Губернатор ожидает много фейков и вбросов по поводу побега.

Как сообщили в УФСИН по региону, заключенные сделали подкоп, который нашли утром во время обхода. После пересчета выяснилось, что шесть человек отсутствует. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. В колонии начали проверку.