«Поставлю свечку за его душу»: на борту сбитого в Судане Ил-76 был пилот из Сибири — что о нем известно

Погибшим в крушении самолета в Судане стал выпускник сибирского училища Источник: sudanwarmonitor.com, bvvaul-barnaul.narod.ru











Борт, на котором могли находиться граждане России, сбили на западе Судана в Восточной Африке. Личности погибших пока не установили, но на месте крушения обнаружили документы главного инженера Виктора Гранова. Предположительно, он был на борту сбитого Ил-76. 67-летний член экипажа — выпускник барнаульского училища летчиков. Воспоминания бывших коллег и сослуживцев Виктора Гранова, о приключениях которого можно было бы снять фильм, — в материале наших коллег из NGS.RU.

Крушение в Судане

В провинции Северный Дарфур Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования», был сбит грузовой самолет Ил-76. По предварительной информации, в составе экипажа могли находиться граждане России и Кыргызстана.

Российское посольство в Судане подтвердило, что проверяет данные о крушении самолета.

— Посольство находится в контакте с властями Судана и предпринимает все необходимые шаги для выяснения обстоятельств произошедшего. Ситуация осложняется тем, что место крушения расположено в зоне активных боевых действий, — говорится в официальном заявлении.

Судя по кадрам с места крушения судна, никто не выжил Источник: sudanwarmonitor.com

По данным сервиса Aviation Safety Network, который отслеживает авиационные происшествия, потерпевший крушение самолет — это Ил-76Т с регистрационным номером EX-76011. Самолет принадлежал компании New Way Cargo и выполнял рейс из международного аэропорта Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах в город Амджарас в Чаде, пишет BBC.

По данным портала Sudan War Monitor, специализирующегося на освещении конфликта в Судане, бойцы RSF по ошибке сбили Ил-76 около 4 часов утра по местному времени, приняв его за военный бомбардировщик.

Анализ обломков указывает на то, что самолет был частью воздушного моста, спонсируемого ОАЭ для поддержки самих RSF. На видеозаписях с места крушения видны обломки, среди которых обнаружены пропуск киргизского аэропорта Манас и российский паспорт.

Компания Airline Transport Incorporation FZC, базирующаяся в ОАЭ, указана как оператор самолета. Российская пресса опубликовала предполагаемые имена членов экипажа, но официального подтверждения их личностей пока не поступало.

Ранее власти ОАЭ заявляли о том, что отправляют в Судан исключительно гуманитарные грузы и не поставляют военное оборудование ни одной из сторон конфликта.

Кто такой Виктор Гранов?

Одним из членов экипажа сбитого самолета мог быть главный инженер Виктор Гранов. На кадрах, которые сняли боевики, видно удостоверение сотрудника международного аэропорта Кыргызстана Манас. Если верить документу, Виктор Гранов работал в компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Директором филиала в Кыргызстане указан Кубанычбек Мамакеев.

По данным НГС, 67-летний Виктор Гранов — выпускник Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ). Учебное заведение расформировали в 1999 году. После ВВАУЛ пилот служил в ахтубинском Центре подготовки летчиков-испытателей (ЦПЛИ) с 1983 по 1984 год.

В разговоре с корреспондентом NGS.RU бывший сослуживец Виктора Гранова Олег Щепетков подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане.

— Был знаком с ним, видел, что случилось. Мы с ним вместе учились в ЦПЛИ, потом пути разошлись. Он попал на завод после центра, затем занялся своим делом. Последний раз мы с ним встречались где-то в начале 2000-х годов в Жуковском. Он приезжал, когда был в ЮАР. У него в Африке была своя авиакомпания, — делится собеседник.

Удостоверение аэропорта Манас нашли на месте крушения самолета Источник: sudanwarmonitor.com Инструкция по безопасности Ил-76 также оказалась на месте крушения Источник: sudanwarmonitor.com

По словам Олега Щепеткова, Виктор Гранов был «сильным летчиком», но репутацию имел сомнительную.

— Я знаю, что ребята, которые с ним работали, о нем отзывались очень негативно. Наш однокашник, штурман Саша Мазепин, например, с ним работал в Африке, но у них не сложились отношения в связи с тем, что он подставлял ребят, с которыми работал. Пытался убрать испытателей, потому что они были люди знающие, но он хотел быть командиром, — добавил он.

Связаться с еще одним сослуживцем — Александром Мазепиным, который также окончил ЦПЛИ в 1984 году, — не удалось. Сын пилота сообщил, что он скончался. Другие выпускники центра, с которыми удалось связаться, отказались говорить о Викторе Гранове.

Алексей Бабков, российский летчик, долгое время работавший с Грановым, кратко высказался о бывшем коллеге.

— Расстались мы с ним не друзьями, но я ему благодарен за участие в моей судьбе. Я десять лет летал с ним в Африке. Конечно, сожалею о его кончине, поставлю свечку за его душу, хотя верующим он и не был вроде. Всё, что я чувствую, — сожаление и горечь утраты. Хотя, конечно, личностью он был неоднозначной и неординарной, — высказался пилот.

В 1995 году он основал ЗАО «Авиакомпания „Пилот“», но спустя несколько лет компания закрылась.

Африканские приключения

Завод, о котором говорил сослуживец Виктора Гранова, — это Ташкентское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова ГАО «ТАПОиЧ». Именно там до начала 90-х работал выпускник барнаульского училища. На заводе производили Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ил-76 и Ил-114.

С Ан-12, Ан-22, а позже и с Ил-76 Виктор Гранов связал свою жизнь, когда переехал жить в ЮАР. Все собеседники НГС так или иначе упоминали Африку, говоря о летчике, но отказывались рассказывать о всех деталях его жизни там. На одном из форумов российских летчиков есть целая ветка, посвященная Виктору Гранову. Обсуждения в ней не прекращались с апреля 2009 по 21 октября 2024 года.

По большей части пользователи высказывались о негативном опыте работы с пилотом.

— Помните: Гранов кидает всех подряд, независимо от участия в контракте, начиная с экипажа и кончая теми, кто помогал ему искать работу, — пишет создатель ветки.

Виктор Гранов (крайний в левом нижнем углу) в выпускном альбоме ЦПЛИ Источник: Testpilot.ru











В начале 2000-х Виктор Гранов основал в Африке по меньшей мере две авиакомпании: Aircargo Services International Limited и Gran Propeller. На последнюю с 2003 года был зарегистрирован Ил-76, произведенный на заводе, где работал Виктор Гранов. Предположительно, обе организации занимались грузоперевозками. При этом участники форума приписывают пилоту руководство еще одной компанией — Victoria Air. Жительница Республики Беларусь Галина Омельченко в 2009 году заявила, что ее сын якобы работал на Виктора Гранова летчиком и пропал без вести.

— Ан-12 потерпел крушение в труднодоступном районе на границе с Руандой, предположительно, в Буньякири. На месте аварии побывали только правительственные войска, белых туда не пустили, так как перевозился груз Министерства обороны. Со слов Гранова: большая сумма денег, оружие, личные вещи генерала Габриэля Амиси, — утверждала женщина, обращавшаяся также в шоу «Жди меня».

В 2010 году стало известно, что Ан-12 потерял управление и рухнул спустя 30 минут после взлета — погибли 27 человек. Участники форума и ранее заявляли о причастности пилота к нескольким авиакатастрофам.

— На его совести уже один Ан-12 и два Ан-28 с кучей погибших пилотов и пассажиров.

Причина везде одна и та же — никакого технического обслуживания. Раньше уже кто-то писал, что на очереди его Ил. И те, кто в теме, прекрасно знают, как он обслуживал свой самолет. Так вот я и призываю вас — будьте бдительны, — писал один из авторов.

Положительных отзывов о работе с Виктором Грановым у пользователей нет. Но многие отмечают: несмотря на скверный характер и склонность не выплачивать подчиненным деньги по контрактам, он пилот «экстраординарных способностей».

— Гранова оберегает дьявол. Нормальные мужики гибнут, а с него как с гуся вода, — прокомментировал один из авторов.

Некоторые пользователи, описывая способности Виктора Гранова как пилота, отмечают, что он сумел один перегнать Ил-76 в Африку, хотя в среднем экипаж судна состоит из семи человек. Большинство авторов утверждает: Ил был любимым самолетом летчика и он очень хорошо его знал.

Хотя Виктор Гранов с начала 2000-х жил в Африке, он периодически появлялся в России. По данным NGS.RU, он жил в Краснодарском крае. Последний раз мог посещать страну в 2018 году. Тогда он в качестве летчика-испытателя тестировал дельталет МД-50ВГ в Волгоградской области. Судя по отчету МАК, тогда пилоту был 61 год.

Летчик не предоставил комиссии данные о работе в Африке.

— После окончания в 1978 году Барнаульского ВВАУЛ он проходил службу на летных должностях, в том числе и на испытательной работе. В 1995 году был уволен в запас. Информация о дальнейшей трудовой и летной деятельности вплоть до 2018 года в комиссию не представлена, — сказано в отчете.

В результате испытаний Виктор Гранов тогда получил серьезные травмы. Причиной стала ошибка пилотирования. Активность летчика после инцидента снизилась.