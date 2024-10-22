«На земле человек, не шевелится»: на подъезде к Ярославлю произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На въезде в Ярославль произошло ДТП с четырьмя автомобилями Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me, Жесть Ярославль / Vk.com











Жесткая авария произошла на въезде в Ярославль со стороны Тутаева 22 октября.

— На земле человек, не шевелится, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Ярославцы предположили, что одну из машин могло занести.

— Там колейность, машину даже на 100км/ч кидает, — написали под постом.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В полиции уточнили, что авария случилась в 7 часов 51 минуту. Ее участниками стали сразу четыре автомобиля.

— По предварительной информации водитель машины «Лада Ларгус» наехал на остановившийся для поворота автомобиль ВАЗ-2108. Тот выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Джили». При этом у автомобиля «Лада Ларгус» вырвало колесо, которое отлетело в автомобиль «Тойота», двигающийся во встречном направлении, — рассказали в ярославской Госавтоинспекции.

Комментарий ГИБДД Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

От полученных травм на месте ДТП скончался 37-летний пассажир ВАЗа. В больницу были доставлены 34-летний водитель ВАЗа и 27-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус»/