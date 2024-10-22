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Происшествия «На земле человек, не шевелится»: на подъезде к Ярославлю произошло ДТП с четырьмя автомобилями

«На земле человек, не шевелится»: на подъезде к Ярославлю произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Один участник погиб, два пострадали

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4 комментария

На въезде в Ярославль произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Жесткая авария произошла на въезде в Ярославль со стороны Тутаева 22 октября.

— На земле человек, не шевелится, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Ярославцы предположили, что одну из машин могло занести.

— Там колейность, машину даже на 100км/ч кидает, — написали под постом.

Кадры с места ДТП

В полиции уточнили, что авария случилась в 7 часов 51 минуту. Ее участниками стали сразу четыре автомобиля.

— По предварительной информации водитель машины «Лада Ларгус» наехал на остановившийся для поворота автомобиль ВАЗ-2108. Тот выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Джили». При этом у автомобиля «Лада Ларгус» вырвало колесо, которое отлетело в автомобиль «Тойота», двигающийся во встречном направлении, — рассказали в ярославской Госавтоинспекции.

Комментарий ГИБДД

От полученных травм на месте ДТП скончался 37-летний пассажир ВАЗа. В больницу были доставлены 34-летний водитель ВАЗа и 27-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус»/

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
4
Гость
1 час
тоже хочу погибнуть , нет смысла жизни .
Гость
36 минут
Ого! Погиб и не шевелится? Вот это дааа! Чудеса!
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