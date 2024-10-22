Стало известно, кто был на борту разбившегося в Африке судна. Россиянин снял видео из самолета

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У Антона остались жена и дочь

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Антон доставлял гуманитарную помощь в зоны боевых действий

На борту Ил-76, сбитом в Судане, находился россиянин Антон Селиванец. Информацию об этом подтвердили RT его родственники.

По словам брата Антона, погибший неожиданно позвонил ему перед вылетом.

— Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет, — сообщил брат летчика.

Антону было 33 года. В России у него остались жена и дочь, передает телеграм-канал Shot.

Незадолго до крушения Антон снял видео с высоты 8,5 тысячи метров.

По словам брата Антона, летчик часто доставлял гуманитарную помощь в зону боевых действий.

— «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь» — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли, — рассказал родственник погибшего.

В Сети также публиковали фото, предположительно, паспорта Антона и документов главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова.

Предположительно, Антон Селиванец вместе с Виктором Грановым летели в Западный Кордофан чинить самолет ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября.

Обстановка в Судане обострилась весной 2023 года, когда возникли разногласия между главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. В стране началась гражданская война.

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