НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 767мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
«Заминировали» больницу
Медведев в Ярославле
Вернулся на шоу после травмы
Что с коллектором
Лазарев шокировал Ярославль
Задержан полковник полиции
Огромная луна
Сколько стоит клюква
Гигантские грибы
Тарифы на свет
Происшествия Водителя, сбившего насмерть 4-летнюю девочку в Угличе, решили не лишать свободы

Водителя, сбившего насмерть 4-летнюю девочку в Угличе, решили не лишать свободы

Суд в Ярославской области вынес свой вердикт

274
Написать комментарий

Суд вынес приговор водителю, сбившему девочку в Угличе

47-летний водитель, сбивший насмерть 4-летнюю девочку в Угличе, услышал приговор суда. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком три года с удержанием 10% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства, — сообщили в Угличском районном суде Ярославской области.

Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

В пользу матери ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей, в пользу бабушки — в сумме 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен сторонами процесса.

Часть 2 статьи 53.1 УК РФ предполагает назначение принудительных работ взамен лишения свободы, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Осторожно, жесткие кадры

Напомним, ДТП произошло 8 июня на перекрестке улиц Свободы и Ярославская в Угличе. Автомобиль ВАЗ-2111 наехал на девочку, которая переходила дорогу с мамой и бабушкой. Взрослые держали малышку за руки. При приближении машины мать потянула ребенка в одну сторону, бабушка в другую, в итоге семья замешкалась и машина влетела прямо в ребенка.

Погибшая девочка прибыла с семьей в Углич из Подмосковья на туристическом теплоходе.

ПО ТЕМЕ
ДТП Сбили девочку Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление