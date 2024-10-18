Водителя, сбившего насмерть 4-летнюю девочку в Угличе, решили не лишать свободы

Суд вынес приговор водителю, сбившему девочку в Угличе Источник: камеры видеонаблюдения, «Ярославль с огоньком» / T.me, прокуратура Ярославской области











47-летний водитель, сбивший насмерть 4-летнюю девочку в Угличе, услышал приговор суда. Его признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы сроком три года с удержанием 10% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства, — сообщили в Угличском районном суде Ярославской области.

Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

В пользу матери ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей, в пользу бабушки — в сумме 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен сторонами процесса.

Часть 2 статьи 53.1 УК РФ предполагает назначение принудительных работ взамен лишения свободы, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Осторожно, жесткие кадры Источник: камеры видеонаблюдения, «Ярославль с огоньком» / T.me

Напомним, ДТП произошло 8 июня на перекрестке улиц Свободы и Ярославская в Угличе. Автомобиль ВАЗ-2111 наехал на девочку, которая переходила дорогу с мамой и бабушкой. Взрослые держали малышку за руки. При приближении машины мать потянула ребенка в одну сторону, бабушка в другую, в итоге семья замешкалась и машина влетела прямо в ребенка.