«Пробки в обе стороны»: в аварии с иномарками на М-8 пострадал водитель

Днем 13 октября из-за аварии собралась пробка на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславле Ярославской области. Две иномарки столкнулись в районе деревни Савельево.
— Серьезная авария не доезжая из Переславля до Савельево 1 километр, кажется, без жертв. ГИБДД и скорая едут. В обе стороны пробки, — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Переславле».
Как уточнили нашему порталу в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, авария произошла около 14:00.
— На 122-м километре ФАД «Холмогоры» произошло столкновение легкового автомобиля «Хендай» и кроссовера «Хендай». В результате ДТП водителю легкового автомобиля оказана разовая медицинская помощь, — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, у одной из легковушек снесло переднюю часть. Машины раскидало по проезжей части.
— Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в УМВД.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», спустя четыре часа после аварии на участке М-8 по-прежнему затруднен проезд.