«Пробки в обе стороны»: в аварии с иномарками на М-8 пострадал водитель

Из-за аварии с иномарками на М-8 собралась пробка Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com











Днем 13 октября из-за аварии собралась пробка на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславле Ярославской области. Две иномарки столкнулись в районе деревни Савельево.

— Серьезная авария не доезжая из Переславля до Савельево 1 километр, кажется, без жертв. ГИБДД и скорая едут. В обе стороны пробки, — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Переславле».

Как уточнили нашему порталу в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, авария произошла около 14:00.

— На 122-м километре ФАД «Холмогоры» произошло столкновение легкового автомобиля «Хендай» и кроссовера «Хендай». В результате ДТП водителю легкового автомобиля оказана разовая медицинская помощь, — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

На трассе М-8 столкнулись две иномарки Источник: «Подслушано в Переславле» / Vk.com











Судя по кадрам, опубликованным в Сети, у одной из легковушек снесло переднюю часть. Машины раскидало по проезжей части.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — добавили в УМВД.