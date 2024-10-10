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Происшествия Врачи сообщили о состоянии ребенка, получившего удар током на железной дороге в Ярославле

Врачи сообщили о состоянии ребенка, получившего удар током на железной дороге в Ярославле

10-летний мальчик доставлен в детскую областную больницу

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10-летний мальчик пострадал от удара током на железнодорожной станции в Ярославле

Врачи сообщили о состоянии 10-летнего ребенка, получившего удар током на железной дороге в Ярославле. Сейчас мальчик лежит в травматологическом отделении детской областной больницы.

— Он находится в состояние средней тяжести, — рассказали медики.

Напомним, ребенок получил травму 10 октября на станции «Дунайка» во Фрунзенском районе Ярославля. По информации транспортной прокуратуры, он залез на вагон грузового поезда и дотронулся до провода контактной сети. Происшествие случилось около 16:20. С места ЧП ребенка увезли в больницу с ушибами и ожогами.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Правоохранители намерены разобраться, насколько выполнялось законодательство о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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