«Взобрался на вагон и дотронулся до провода»: прокуратура начала проверку по факту удара мальчика током

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика на станции Дунайка в Ярославле. Происшествие случилось 10 октября в 16:20.
— По предварительным данным, мальчик взобрался на вагон грузового поезда, дотронулся до провода контактной сети и получил удар электрическим током, — рассказали правоохранители.
Известно, что ребенок госпитализирован с ожогами и ушибами.
— На место происшествия для выяснения обстоятельств и координации работы правоохранительных органов выехал старший помощник ярославского транспортного прокурора Иван Карнизов. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — добавили в транспортной прокуратуре.
По итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.