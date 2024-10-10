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Происшествия «Взобрался на вагон и дотронулся до провода»: прокуратура начала проверку по факту удара мальчика током

«Взобрался на вагон и дотронулся до провода»: прокуратура начала проверку по факту удара мальчика током

ЧП произошло в Ярославле на железной дороге

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7 комментариев

Мальчик пострадал от удара током на станции Дунайка

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика на станции Дунайка в Ярославле. Происшествие случилось 10 октября в 16:20.

— По предварительным данным, мальчик взобрался на вагон грузового поезда, дотронулся до провода контактной сети и получил удар электрическим током, — рассказали правоохранители.

Известно, что ребенок госпитализирован с ожогами и ушибами.

На месте работают правоохранители

— На место происшествия для выяснения обстоятельств и координации работы правоохранительных органов выехал старший помощник ярославского транспортного прокурора Иван Карнизов. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — добавили в транспортной прокуратуре.

По итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Комментарии
7
Гость &
30 минут
Вот так и подкладывают взрывчатку
Гость
58 минут
Чудо, что ребенок остался жив.
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