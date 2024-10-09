«Обнаружили в составе»: силовики изъяли с вокзала в Ярославле предмет, похожий на взрывное устройство

Утром 9 октября стало известно об обнаружении на вокзале в Ярославле предмета, похожего на взрывное устройство. Как сообщается в telegram-канале РИА Новости, все случилось на вокзале Ярославль-Главный.
— Подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство, обнаружили в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, опасную находку изъяли силовики, — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным источника 76.RU, это произошло 5 октября. В пресс-службе Северной железной дороги обратили внимание, что в этот день поезда отправлялись по графику.
— Движение пассажирских поездов через станцию Ярославль-Главный 5 октября осуществлялось по графику с учетом всех требований безопасности, — сообщили 76.RU в пресс-службе СЖД.
Напомним, в декабре 2023 года электромеханик Александр Титов во время проверки подстанции в Заволжском районе обнаружил самодельное взрывное устройство. Его нашли в 400 метрах от железнодорожной платформы станции Филино.