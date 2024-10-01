«По всем данным, ваш сын в строю»: история бойца из Ростова, гибель которого не признали даже через год после смерти

Хамзет Гогов ушел на СВО в августе 2023 года Источник: Дмитрий Гладышев / 161.RU











Сын Аминат Гоговой Хамзет ушел на СВО из колонии в августе 2023 года. Через пару месяцев он перестал выходить на связь, а позже сослуживцы сообщили семье, что Гогов погиб в бою. Но даже почти через год это так и не признали официально.

Редакция 161.U рассказывает историю Аминат Гоговой, которая одиннадцать месяцев бьется, чтобы увидеть тело сына.

Из колонии на полигон

Хамзет Гогов отправился в зону СВО из дагестанской ИК-2 летом 2023 года. Ему только исполнилось 34 года, когда он поставил мать — Аминат Гогову — перед фактом: «Я иду… Даст бог, жив буду, чуть раньше вернусь».

Сам Хамзет родом из Карачаево-Черкессии. В колонию он попал в 2019 году — его осудили по наркотической статье после 3,5 года в СИЗО. О Гогове тогда даже писали местные СМИ: его близкие настаивали, что дело сфабриковано. Например, одна из понятых оказалась знакомой оперативника, а слова некоторых свидетелей противоречили друг другу. Без внимания суда осталась и экспертиза, которая доказывала, что некоторые материалы сфальсифицировали.

Источник: Полина Авдошина / 161.RU











Из колонии Хамзета привезли в Ростовскую область — обучать на полигоне. Гогов говорил матери, что у него всё хорошо, просил не переживать. 14 августа 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ. Бойца оформили в отряд «Черная мамба» подразделения «Шторм Z». Официально он числился в ростовской Персиановке, а прикомандировали его к части в воронежском Богучаре.

«Черная мамба» — штурмовой отряд. В телеграм-канале отряда говорится, что он создан в начале 2023 года офицерами с позывными Рубеж и Атлет в память о военнослужащем с позывным Мамба. «Шторм Z» — добровольческое подразделение, сформированное в основном из бывших заключенных. Как сообщало Минобороны РФ, такие отряды «предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ».

Аминат вспоминает, что ее сын всегда мечтал стать военным, но из-за плохого зрения его на службу не брали. После подписания контракта Хамзет радовался: «Зато моя мечта стать военным исполнилась».

— Ребята знали, на что шли, штурмовые отряды всегда на передке. Он говорил: «Мам, всё нормально. Я понимаю: ребята гибнут — и с воли гибнут, и с ИК. И даже не на СВО — на воле, мало ли что случается». Он был доволен: всё есть, всё дали, — пересказала слова сына Аминат.

В конце сентября 2023-го Гогов позвонил матери и сказал, что уходит на задание — две недели будет без связи. А 12 октября снова позвонил и сообщил: его и пятерых сослуживцев представили к награде. Но к какой, Хамзет сам не знал. 14 октября боец на связь уже не вышел. А 22-го — в день рождения Аминат — женщине сообщили, что ее сына нет в живых.

— Не знаю, правда или нет, но эти ребята должны были отдохнуть больше, чем всего полтора дня. Эти ребята, мой сын, не прошли трехмесячный курс подготовки, — возмущалась Аминат.

Семья начала искать сослуживцев, которые рассказали бы подробности. Вышли на командира отделения — он подтвердил: «Хамзет далеко оторвался от нас. Добежал до середины, и мы увидели, что его изрешетило очередью». То ли автоматной, то ли пулеметной — очевидцы расходились в деталях. Хамзет Гогов погиб под Райгородкой в Луганской народной республике.

Источник: Дмитрий Гладышев / 161.RU











То ли погиб, то ли в строю

Аминат ждала официального сообщения о гибели сына: «Раз погиб, значит, кто-то из командования сообщит». Но не дождалась и отправилась за информацией сначала в Воронежскую область, а потом на Дон — в Персиановку.

Ранним субботним ноябрьским утром женщина пришла в военную часть, где ее встретил некий Георгий, который отвечал за «Шторм Z».

— По всем данным, ваш сын в строю, — сказал он.

— Тогда где? — спросила Аминат.

— Мы ничего сказать не можем.

«По сей день мой ребенок действующий [военнослужащий], в строю. Но где он — никто не знает», — изумлялась тогда Аминат. Дальше выяснять предстояло через военкомат. Гогова отправилась домой, а по пути заехала в Новочеркасск подать заявление в военную прокуратуру. За ним последовали обращения в Военное следственное управление СК и Минобороны РФ.

О поисках и поданных заявлениях Гогова рассказала в соцсетях. И ей написал некий военный с позывным Турист — один из командиров «Шторм Z». Он предложил внести Хамзета в список пропавших без вести «для успокоения» и добавил, что тела постепенно эвакуируют с поля боя. Но гибель Гогова не подтвердил.

С Аминат связался и следователь. Он предложил переписать заявление: вместо одного написать два. Одно — на розыск Хамзета, второе — с просьбой проверить начальство ее сына. Женщина так и сделала.

Какое-то время Хамзет Гогов еще числился действующим военным. Лишь в декабре его матери прислали выписку из приказа, в которой было указано следующее. После 31 октября Хамзет пропал без вести во время штурма под донецкой Макеевкой. Но, как уверяла Аминат, его там никогда не было, а «Черная мамба» воевала только в ЛНР.

Еще через несколько дней от следственного отдела по Новочеркасском гарнизону Аминат пришел ответ. В нем говорилось, что сведений о гибели, ранении и пленении Хамзета командование не получало. Образцы ДНК брата пропавшего не совпали ни с одним из ДНК эвакуированных тел. Оснований для проверки не нашли.

Источник: Полина Авдошина / 161.RU











Ни награды, ни зарплаты

Лишь в феврале 2024-го с Гоговой связался офицер с позывным Рубеж — непосредственный командир Хамзета. Он сказал Аминат, что лично знал ее сына и подавал на вручение ему ордена Мужества. Но награду якобы не смогли оформить — нужные документы, в том числе и паспорт, оказались в другой военной части. Потом стало известно, что Хамзета представили к награде еще при жизни, но та «затерялась».

— Рубеж сказал, что сам пытается помочь. Я не знаю, пытается ли на самом деле или нет. Но он помог с изменением неточных приказов (родным сначала пришла справка, что Хамзет погиб в ДНР. — Прим. ред.). И хочется верить, что командир, тем более Герой России, сдержит слово. Награда важна для меня и дочери Хамзета как память.

По словам источника 161.RU среди военных, Хамзета награждали Орденом Мужества несколько раз. Но почему родные ее не получили и что сейчас с наградой, собеседник не уточнил.

К слову, Хамзету с момента подписания контракта много месяцев не перечисляли зарплату. Мать сначала написала об этом в прокуратуру, но там не ответили. А в СК сказали, что надо подать документы, но их к тому моменту уже подали. Позже оказалось, что не хватает какого-то заявления. Аминат написала. Но и потом зарплату так и не перечислили.

В марте — после первой публикации 161.RU — с Аминат связался следователь.

— Он спросил: «Вы получали выплаты или нет?» <…> «Нет, конечно, — говорю. — Не получала». Он сказал, что надо сдать документы. Ответила, что всё сдано, [что] я даже повторно ездила сама в Ростов. [Там] вышли, мне сказали, чего не хватает. [Мы после этого] всё отправили, всё есть, — рассказала нам Гогова.

Источник: Полина Авдошина / 161.RU











Она добавила, что следователь провел проверку. Оказалось, что зарплата Хамзета начислялась, но ее не переводили, потому что не было реквизитов счета.

— Следователь объяснил, что финотдел готов перечислить [деньги], но военная часть не передала еще документы, реквизиты. [Сказал], что разберется и перезвонит. <…>

К августу 2024-го удалось добиться, чтобы деньги начали перечислять. Но для этого пришлось очень постараться. Например, Аминат дважды высылала в военную часть документы, но их теряли.

— Я поехала в Персиановку. Следователь Евгений Ларин провел меня внутрь. Сотрудники части начали искать документы: он их заставил. Но ничего не нашли. На месте под роспись я сдала те документы, что были на руках. Чего не хватило, потом СДЭКом отправила Ларину, он отнес в часть. Я ведь не знала, что бумаги утеряны.

И после этого в финчасти женщине снова заявили, что каких-то справок не хватает. Теперь это возмутило даже следователя:

— Как не хватило, если я сдал? Они сказали, что всё на месте! — цитировала Ларина Аминат.

Оказалось, что сотрудники части плохо просмотрели документы и не заметили справку с банковскими реквизитами.

— И Ларин контролировал всё до тех пор, пока ДД (денежное довольствие. — Прим. ред.) не стало приходить. Я ему благодарна, — рассказала Аминат.

Теперь деньги приходят дочери Хамзета.

Источник: Полина Авдошина / 161.RU











Признать без эвакуации

С конца октября прошлого года Гогова каждые десять дней ездила на опознание в ростовский морг — вдруг ее сына привезли. Но совпадений ДНК не было.

В разговоре с Аминат командир Рубеж однажды уточнил, что погибших не получается эвакуировать из-за «напряженного графика». Он пообещал, что группа, после того как «отвоюет ближайшую задачу», уйдет вытаскивать тела.

К слову, Рубеж и Турист добились исправления данных о месте пропажи Хамзета. Они уточнили, что ошибка возникла в ростовской части. Женщине удалось получить документы, что ее сын пропал под Райгородкой «в результате штурмовых действий». По словам Аминат, там до сих пор лежат сотни тел российских военных: и добровольцев, и мобилизованных.

14 февраля истек контракт Хамзета. Аминат опасалась, что если через суд она не признает сына погибшим, то это сделает военная часть. Но она не хотела этого без эвакуации сына.

— Пусть тело возвращают. Требую тела! — заявляла тогда женщина.

К августу Хамзета погибшим так и не признали. При этом по истечению года с момента пропажи его могут исключить из отряда.

— Бьюсь, но бесполезно, — рассказывала Аминат. — Когда тело смогу получить, не знаю. Похоронить не можем. В ОГВС (Объединенная группировка войск. — Прим. ред.) написали мне, что там идут еще боевые действия, и нет эвакуации. Мол, времени нет, и нет выхода [к тылу]. Про эвакуацию никто ничего не говорит. А ее я очень хочу — мне больше ничего не надо.

Источник 161.RU среди военных объяснил, почему так сложно эвакуировать именно из-под Райгородки:

— Там есть зоны серые, где бьют очень сильно. Голая местность, разбитая лесопосадка… Эвакуировать остальных сейчас не представляется возможным, потому что это подвергается риску людей, которые идут эвакуировать.

Но спустя месяцы Аминат передумала:

— Нет тела, нет справки о смерти. Персиановка хочет, чтобы я сама признала [его погибшим] — по суду. Говорят: «Без тела мы не можем, а вы можете — через гражданский суд».

И Аминат подала заявление. Если Хамзета признают погибшим, то его дочь сможет получать пенсию и другие выплаты.