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Происшествия Умер актер Роман Мадянов, сыгравший майора Колобкова в сериале «Солдаты»

Умер актер Роман Мадянов, сыгравший майора Колобкова в сериале «Солдаты»

Ему было 62 года

1 881
5 комментариев

Об этом сообщила Екатерина Стриженова

Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался сегодня, 25 сентября. Ему было 62 года. Об этом сообщила его коллега Екатерина Стриженова.

Мадянов известен по ролям в фильмах «Легенда № 17», «Левиафан», сериалам «Домашний арест», «Союз Спасения», «Солдаты» и других.

— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! — написала в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Стриженова также опубликовала видео в своем канале

Актер долгое время боролся с раком легких. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Также он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан».

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Комментарии
5
Артемий Алексеевич.
2 часа
Было сегодня предчувствие, что прилетит плохая новость, вот и прилетела. Очень жаль, хороший актер который играл по настоящему.
Гость
1 час
Уходят достойные уважения и восхищения...а что остается? Соболезнования родным и близким...
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