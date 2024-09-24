«Там постоянно такие!»: в Ярославле грузовик застрял под путепроводом. Видео

Грузовик застрял у шинного завода Источник: Николай Николайко











В Ярославле утром 24 сентября грузовик застрял под путепроводом у шинного завода. Кадры с места ДТП в редакцию прислал читатель 76.RU.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Грузовик совершил наезд на путепровод, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Застрял грузовик Источник: Николай Николайко

В соцсетях пишут, что этот грузовик — не единственный, кто застревал у этого путепровода. У дороги установлен знак, который запрещает движение грузовым автомобилям высотой более 3,5 метра. Но многие водители игнорируют его.

— Бедолаги. Сколько их уже там встряло? Лично я со счета сбилась, — написала Анна Юрьевна.

— Там постоянно такие «ездюки», — оставила комментарий Марина Германович.