«Там постоянно такие!»: в Ярославле грузовик застрял под путепроводом. Видео

В Ярославле утром 24 сентября грузовик застрял под путепроводом у шинного завода. Кадры с места ДТП в редакцию прислал читатель 76.RU.
— По предварительной информации, пострадавших нет. Грузовик совершил наезд на путепровод, — сообщили в пресс-службе УМВД.
В соцсетях пишут, что этот грузовик — не единственный, кто застревал у этого путепровода. У дороги установлен знак, который запрещает движение грузовым автомобилям высотой более 3,5 метра. Но многие водители игнорируют его.
— Бедолаги. Сколько их уже там встряло? Лично я со счета сбилась, — написала Анна Юрьевна.
— Там постоянно такие «ездюки», — оставила комментарий Марина Германович.
— Нельзя грузовым выше 3,5 метра. Он думал, что он ниже, — высказался Роман Дандов.