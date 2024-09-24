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Происшествия «Там постоянно такие!»: в Ярославле грузовик застрял под путепроводом. Видео

«Там постоянно такие!»: в Ярославле грузовик застрял под путепроводом. Видео

Большегруз не пролез

906
3 комментария

Грузовик застрял у шинного завода

В Ярославле утром 24 сентября грузовик застрял под путепроводом у шинного завода. Кадры с места ДТП в редакцию прислал читатель 76.RU.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Грузовик совершил наезд на путепровод, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Застрял грузовик

В соцсетях пишут, что этот грузовик — не единственный, кто застревал у этого путепровода. У дороги установлен знак, который запрещает движение грузовым автомобилям высотой более 3,5 метра. Но многие водители игнорируют его.

— Бедолаги. Сколько их уже там встряло? Лично я со счета сбилась, — написала Анна Юрьевна.

— Там постоянно такие «ездюки», — оставила комментарий Марина Германович.

— Нельзя грузовым выше 3,5 метра. Он думал, что он ниже, — высказался Роман Дандов.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
3,5. Сидит, красавчик. Всё же техпаспорт на подопечный большегруз почитать надо было. Хотя может это асфальта маловато сняли при очередном ремонте дороги и там теперь только три осталось. Ну это я прикалываюсь. ;)))
Гость
1 час
Да, сколько можно. Там ведь знаки есть, и видео же что очень низко.
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