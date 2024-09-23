«Спаси, увези в больницу»: репортаж из поселка, где от отравления пельменями погибли четверо детей

Поселок находится в 300 км от Красноярска Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В минувшие выходные на всю страну прогремела трагедия, произошедшая в поселке Красная Сопка Красноярского края — целая семья отравилась, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Чуть позже стали появляться версии о том, что четверо детей и их родители отравились неустановленным веществом — в доме хранились химикаты. Дети погибли, взрослые пришли в себя только спустя два дня. Корреспондент NGS24.RU Алексей Тайганавт и фотокорреспондент Мария Ленц побывали в Красной Сопке, поговорили с соседями и дядей погибших детей. Он рассказал, как племянники умирали буквально на руках.

Жили закрыто, общались с родственниками

Жилье семьи Вишняковых (фамилия изменена. — Прим. ред.) находится почти на самой окраинной улице поселка Красная Сопка. Обычно тут пустынно. Сейчас собираются соседи. От дома отъезжает родной брат главы пострадавшего семейства.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Для нас это очень большая трагедия, я вам так скажу. Мы очень сильно переживаем, и наши дети плачут, три дня уже плачут. Мы сами в шоке. У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. Мы сами все на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы всё это видели в больнице. Нам очень тяжело, — еле выдавливает из себя Алексей.

Каждый из жильцов улицы сам по себе. По словам местных, в поселке уже давно нет такого, чтобы по-свойски ходить к соседям в гости. И что происходило за закрытыми дверями Вишняковых, чем и как они тут жили, никто из них особо не знал и особо не интересовался.

Одна из улиц в поселке Красная Сопка Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Тем более они не местные — жить сюда переехали всего четыре года назад, купив половину дома на маткапитал. По словам соседей, жили они закрыто, общались в основном только с родственниками. Впрочем, отзываются о семье хорошо: вежливые, всегда здороваются, никаких гулянок у них не замечали. И когда в Сети появились фотографии с обстановкой внутри дома: с беспорядком и оборванными обоями, люди удивились.

Внутри дома Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия











Соседи чаще сталкивались на улице с их детьми, пока взрослые были постоянно на работе. Шестилетнюю Алену (имя изменено. — Прим. ред.) родители буквально на днях оформили в детский сад, остальные трое (две девочки и мальчик, погодки 11-13 лет) учились.

соседка Зоя Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Они, знаете, вчетвером, все вместе разом, вот пойдут к бабушке на элеватор или в школу, идут трое — тоже один за одним, гуськом. Из школы, правда, брат их первый идет, он в начальном классе, а эти девчонки уже на пару идут. Идут и обсуждают, а что готовить? — рассказывает соседка Зоя. — Мать-то на работе, батя на работе, они же с семи утра уйдут на автобус. Дети в школу сами собирались и из школы придут, сами еду готовят. Хорошая семья, ничего не скажу.

В самой школе подтверждают — у них особых претензий к семье Вишняковых не возникало.

— Замечаний от классных руководителей, от администраций не было. Родители всегда шли на контакт, дети всегда ухоженные, пропусков мало, очень редкие пропуски, — рассказывает врио директора школы Полина Евсеенко.

Врио директора школы Полина Евсеенко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Теперь растерянные соседи близлежащих домов собираются близ запертого дома семьи. В сотый раз перебирают всё, что слышали, пытаясь найти хоть какое-то объяснение гибели четверых детей…

Жители поселка Красная Сопка Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Скорую почему-то не вызывали

В пятницу, 20 сентября, хозяйка дома готовит ужин на всю семью. Они ложатся спать, а утром страдают от симптомов жесточайшего отравления. Но скорую помощь взрослые почему-то не вызывают, рассказывают соседи. По их словам, отец семейства — в болезненном состоянии — звонит родственникам и знакомым, чтобы те вывезли их на машине до больницы, от дома она находится всего в нескольких километрах.

Вениамин Малышев Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Он позвонил там своим, он никакой был, говорит, что плохо, тошнит, рвет его, — рассказывает сосед Вениамин Малышев. — Он говорит, девочке что плохо, просил: «Приедьте, спаси Алену (имя ребенка изменено. — Прим. ред.), увези в больницу. Приезжай, что-то мы, наверное, все помрем». Ну, видимо, еще ночью началось у них. Не знаю, почему ночью не вызвали скорую. Вот это непонятно.

Двоих детей 6 и 13 лет спасти не удается. В этот же день они умирают в местной больнице.

Так выглядит поселковая амбулатория Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Всё, что требовалось от наших докторов, фельдшеров, медсестер, было сделано всё и даже больше. Все реанимационные мероприятия, всё проводилось: 20 минут и больше массаж сердца, искусственное дыхание, капельница, — утверждают в больнице.

Больница в поселке Красная Сопка Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Оставшихся в живых вывозят сначала в районный центр Назарово, оттуда же бортом санавиации экстренно доставляют в Красноярск в реанимацию БСМП взрослых и в краевой перинатальный центр детей. На следующий день скончался еще один ребенок. Спасти четвертого врачам не удается — сегодня ночью 12-летней девочки не стало. Родители — отец и мать на девятом месяце беременности — остаются в стабильно тяжелом состоянии.

Перед территорией больницы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Причина смерти — отправление неизвестным веществом

Следственный комитет устанавливает: накануне ЧП семья употребляла пельмени и курицу, которую приобрела в местном магазине «Олимп». Вся готовая продукция изымается из ассортимента торговой точки для проведения экспертиз. Чуть позже судмедэксперты установят, причина смерти — отправление неизвестным веществом. Для более точных выводов требуются дополнительные исследования, говорят в следкоме. В комитете сразу заводят уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (максимальный срок — 10 лет). Допрашивают хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории, родственников семьи. Изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.

Магазин «Олимп» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Олимп» — обычный деревенский магазин, где с продуктовыми прилавками и холодильниками с заморозкой соседствуют полки с бытовой химией, отравой от насекомых и бытовыми приборами.

Продавщица Людмила Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— По факту понимаете, мы торгуем этой продукцией целую неделю, если бы что-то было тут бы уже полдеревни лежало, правильно? — говорит продавщица «Олимпа» Людмила. — Все сроки хранения соблюдаем, везде как бы нормально всё заморожено. Продукция наших постоянных поставщиков, вот абаканская есть крупная компания. Сами мы ничего тут не изготавливаем, все производители — большие компании, привозят всё это. Никак это не пельмени, это в любом случае. Это как их надо было хранить? Там уже черви должны были завестись… Это глупости какие-то. Ждем результаты следствия. Сами тут все в панике уже.

Ассортимент магазина Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Между тем, краевой Россельхознадзор сообщает магазин «Олимп» осуществлял деятельность с нарушениями: «Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения».

Большинство местных так же не верят, что отравление связано с продуктами из магазина. Они сами закупаются там постоянно. Среди самых обсуждаемых версий, что при приготовлении ужина каким-то образом в блюда могли попасть отрава для мух или пестициды, которые якобы хранились в пакетах дома.

— В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире, — сообщают в краевой прокуратуре.

Сосед семьи Виктор Белов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— В интернете пишут, что могли перепутать там что-то. Вот там отрава от мух или там крысиный яд. Ну это вообще нереально! Ну как? Если до таких вот пор вырастили детей, никогда не путали, а сейчас вот так взять перепутать? — говорит сосед семьи Виктор Белов. — Это вообще, как будто кто-то что-то специально сделал… но сильно к ним никто из гостей никогда не ходит….

Тем временем приходят еще одни результаты исследований: судмедэксперты не нашли в организме отца и одной из дочерей следов средства от мух. Проверка на присутствие других токсичных веществ еще продолжается.

Врачам БСМП удается стабилизировать состояние матери, по предварительной информации, ни ей самой, ни жизни ее будущего ребенка сейчас ничего не угрожает. Сама женщина смогла дать первые показания следователям:

«В вечернее время (20 сентября. — Прим. ред.) женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети пельмени. Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы».

Соседи не могут представить, как такое могло произойти Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Народ в поселке пока в состоянии шока. Рассказывают отстраненно, как будто всё произошло не здесь, словно их страшная поселковая трагедия очередная новость из интернета. Ощущение придет позже.

Поселок Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Сегодня на планерке глава района дал команду с организацией похорон полностью оказать помощь. Это будет обязательно. Всё, что необходимо, будет сделано, — заявил глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев.