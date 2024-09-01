Погибли 334 человека, среди них — 186 детей. Как их вспоминают сегодня в Беслане. Видео

Открытие памятника «Крик Беслана» Источник: Иветта Авраамова / 26.RU











1 сентября на территории мемориала в память жертв теракта в Беслане весь день проходят траурные мероприятия. Напомним, террористы захватили более 1000 человек во время праздничной линейки. В итоге в ходе теракта погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

Источник: Иветта Авраамова, Иван Высочинский / 26.RU

Сегодня сюда пришли родные жертв, выжившие и просто неравнодушные люди, которые помнят и до сих пор переживают те страшные события.

Линейка для жертв теракта Источник: Иветта Авраамова / 26.RU

Сегодня в Беслане открыли памятник «Крик Беслана» — оригинал работы итальянского скульптора Рензо Ванди был создан в городе Сан-Марино в 2006 году. Прототипом для памятника послужил реальный мальчик, заложник, который одним из первых выбежал из спортзала после начала штурма. Мальчик выжил.

Одна из женщин начала молиться перед памятником Источник: Иветта Авраамова

Школа № 1 — это теперь мемориальный комплекс. Здание школы осталось в том виде, в каком оно находилось после терактов. Его законсервировали, чтобы оно не разрушалось. Внутри всё так, как было 20 лет назад.

Школа № 1 Беслана внутри Источник: Иветта Авраамова