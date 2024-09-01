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Погибли 334 человека, среди них — 186 детей. Как их вспоминают сегодня в Беслане. Видео

Сегодня годовщина — 20 лет теракту в школе № 1

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1 комментарий

Открытие памятника «Крик Беслана»

1 сентября на территории мемориала в память жертв теракта в Беслане весь день проходят траурные мероприятия. Напомним, террористы захватили более 1000 человек во время праздничной линейки. В итоге в ходе теракта погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

Сегодня сюда пришли родные жертв, выжившие и просто неравнодушные люди, которые помнят и до сих пор переживают те страшные события.

Линейка для жертв теракта

Сегодня в Беслане открыли памятник «Крик Беслана» — оригинал работы итальянского скульптора Рензо Ванди был создан в городе Сан-Марино в 2006 году. Прототипом для памятника послужил реальный мальчик, заложник, который одним из первых выбежал из спортзала после начала штурма. Мальчик выжил.

Одна из женщин начала молиться перед памятником

Школа № 1 — это теперь мемориальный комплекс. Здание школы осталось в том виде, в каком оно находилось после терактов. Его законсервировали, чтобы оно не разрушалось. Внутри всё так, как было 20 лет назад.

Школа № 1 Беслана внутри

Траурные мероприятия в Беслане будут идти три дня. Беслан — единственный город в России, где учебный год начинается с 5 сентября. И так уже 20 лет.

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Комментарии
1
Гость
1 сентября 2024, 14:18
😥😥😥
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