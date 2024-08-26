«Человека зажало»: появились подробности ДТП с иномаркой на путепроводе в Ярославле

В аварии пострадали три человека Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / T.me











Утром 26 августа на окружной дороге в Ярославле столкнулись иномарка «Форд» и отечественная легковушка. Все случилось в утренний час пик на путепроводе в районе поселка Суринский.

— Окружная в сторону Брагино. Все стоит. Зажало человека, — предупредили в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся по передним частям легковушек, у «Жигулей» разворотило половину кузова, водителя и пассажиров, оказавшихся в металлическом плену, вызволяли спасатели. У «Форда» отвалился бампер, выбило фары.

По данным полиции, с места аварии госпитализировали трех человек.

— В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения по Ярославской области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

— Один пострадавший доставлен в тяжелом состоянии, двое других средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнили 76.RU в пресс-службе Минздрава.