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Происшествия «Человека зажало»: появились подробности ДТП с иномаркой на путепроводе в Ярославле

«Человека зажало»: появились подробности ДТП с иномаркой на путепроводе в Ярославле

Один из пострадавших — в тяжелом состоянии

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2 комментария

В аварии пострадали три человека

Утром 26 августа на окружной дороге в Ярославле столкнулись иномарка «Форд» и отечественная легковушка. Все случилось в утренний час пик на путепроводе в районе поселка Суринский.

— Окружная в сторону Брагино. Все стоит. Зажало человека, — предупредили в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся по передним частям легковушек, у «Жигулей» разворотило половину кузова, водителя и пассажиров, оказавшихся в металлическом плену, вызволяли спасатели. У «Форда» отвалился бампер, выбило фары.

По данным полиции, с места аварии госпитализировали трех человек.

— В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения по Ярославской области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

—  Один пострадавший доставлен в тяжелом состоянии, двое других средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнили 76.RU в пресс-службе Минздрава.

Согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты», около 9 утра дорожная обстановка в городе оценивалась в 6 баллов. На Окружной и Московском проспекте из-за ДТП скопились заторы.

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Авария Пострадал в ДТП Пробка Суринский путепровод Окружная дорога
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Комментарии
2
Гость
26 августа 2024, 12:09
4 полосы, но долбоящерам всегда мало ширины дороги.
Гость
26 августа 2024, 12:24
ДТП явно подстроенное. Видать страховку хотят получить и немного не расчитали силу удара...
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