В заложниках — сотрудники ФСИН, одного убили: заключенные захватили волгоградскую колонию

В колонии находятся 1230 заключенных Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. На место уже прибыл спецназ.



— В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие, — сообщили во ФСИН России.

Нападение начали как минимум трое заключенных, сообщают в оперативных службах. СМИ пишут, что один сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены, а начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов находится в заложниках. По другим данным, главе колонии удалось сбежать, и сейчас он находится в реанимации.



Стали известны имена пострадавших при захвате. Помимо Девятова, в списке три сотрудника колонии: Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также один заключенный Александр Бойко, передает Baza.