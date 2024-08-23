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Заключенные захватили волгоградскую колонию

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Происшествия Захват колонии в Волгограде В заложниках — сотрудники ФСИН, одного убили: заключенные захватили волгоградскую колонию

В заложниках — сотрудники ФСИН, одного убили: заключенные захватили волгоградскую колонию

На место уже прибыл спецназ

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9 комментариев
В колонии находятся 1230 заключенных

Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. На место уже прибыл спецназ.

— В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие, — сообщили во ФСИН России.

Нападение начали как минимум трое заключенных, сообщают в оперативных службах. СМИ пишут, что один сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены, а начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов находится в заложниках. По другим данным, главе колонии удалось сбежать, и сейчас он находится в реанимации.

Стали известны имена пострадавших при захвате. Помимо Девятова, в списке три сотрудника колонии: Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также один заключенный Александр Бойко, передает Baza.

Заключенные выдвинули требования. Они хотят получить два миллиона долларов и вертолет, пишет Mash.

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Захват Колония Заключенные Бунт Заложники
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Комментарии
9
Инженер1
23 августа 2024, 14:02
Сколько из этих 2 млн пойдет на откаты?
Гость &
23 августа 2024, 14:07
Ну и.....сколько можно их кормить? Мораторий надо отменять .
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