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Происшествия Повысят пенсии и сделают скидку на ЖКУ: мошенники нашли новые способы обмана россиян — как работают схемы?

Повысят пенсии и сделают скидку на ЖКУ: мошенники нашли новые способы обмана россиян — как работают схемы?

Рассказываем, как не попасться на удочку аферистов

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1 комментарий
Новые схемы обмана пенсионеров построены вокруг пенсий и оплаты ЖКУ

Сейчас мошенники активно применяют три схемы для обмана россиян. В основном они нацелены на пожилых людей. Аферисты играют на желании пенсионеров получить скидку на оплату ЖКУ или увеличить размер ежемесячных выплат. Как распознать обман и не стать его жертвой, — в нашем материале.

— Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров в августе 2024 года, — выявил закономерность банк ВТБ.

Как обманывают мошенники

Первая схема — мошенники звонят и представляются сотрудниками Социального фонда России и обещают поднять пенсию. Под предлогом оформления заявления на выплаты, они просят сообщить личные данные и код из СМС, а также установить приложение, которое откроет доступ к «Госуслугам». Это позволяет мошенникам оформить кредит или зайти в онлайн-банк, объяснили в пресс-службе ВТБ РИА Новости.

Вторая схема — пенсионеру по телефону рассказывают об акции, которая якобы поможет сократить расходы на оплату ЖКУ. Для подтверждения, что «жертва» является получателем пенсии, мошенники просят личные данные и код из СМС, которые аналогично будут использованы для кражи денег.

Третья схема заключается в том, что аферист звонит и утверждает, что пенсионеру нужно срочно продлить полис ОМС. В этом случае мошенник также просит установить приложение или назвать код из СМС. Мы рассказывали о том, что важно помнить следующее: сотрудники медицинских страховых организаций действительно могут позвонить с информацией о необходимости актуализировать личные данные страхового полиса, но они никогда не будут запрашивать СМС-коды и просить сообщить персональные данные по телефону.

Как не попасться на удочку мошенников?

  1. Старайтесь не отвечать на незнакомые номера. Помните о том, что в век информационной этики, прежде чем звонить, всегда напишут в мессенджер. Если вам набрали с незнакомого номера и вы пропустили звонок, не перезванивайте.

  2. Установите на свой телефон защиту. Это специальные программы, которые будут в автоматическом режиме указывать на мошенников и спам.

  3. Не доверяйте тем, кто знает ваши личные данные и звонит по телефону. Если ваши личные данные сообщают в телефонном разговоре, то это в 99,9% случаев мошенники.

  4. Никому не сообщайте коды из СМС. Как мы писали выше, код из СМС может дать доступ почти к любым вашим данным, это действие может привести к потере денег и краже вашей личности.

  5. Обращайте внимание на стоп-фразы. Если услышите в разговоре с незнакомцем «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС» (или данные карты, паспорта, СНИЛС), срочно кладите трубку: это мошенник.

  6. Не переходите по незнакомым ссылкам. Они могут быть опасны, через них мошенник попытается заполучить ваши данные.

О других способах распознать афериста и не попасть на его уловки, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Обман пенсионеров Телефонные аферисты Мошенники Полис ОМС Пенсии
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Комментарии
1
Гость
16 августа 2024, 11:18
Мне когда звонят, а звонят часто , я не беру трубку если номер не знакомый, особенно когда начинается со странных цифр , сразу понятно номер не ярославской области. Но бывает жду звонка, например доставка, чёрт его знает с какого номера будут звонить, и приходится брать. Поднимаю, говорю алё , не Да , а алё или слушаю, это важно. Слушаю что говорят, если что ждал , разговариваю , если банк, опрос, часто интернет типа предлагают или вы являетесь нашим клиентом, сразу вешаю , вообще ни слова не говорю, или просто посылаю в ж... , но лучше просто вешать и блокировать номер если есть такая возможность. Правило простое, не ждешь звонка, не бери , а ответил, слушай что скажут , если люди не знакомые, сразу вешать . Не верить никому , вообще ни кому
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