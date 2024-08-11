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Почему гудела сирена
Происшествия Спецоперация на Украине Падение ракеты и попытки вторжения: главное о событиях в Курской области, которую атакуют ВСУ

Падение ракеты и попытки вторжения: главное о событиях в Курской области, которую атакуют ВСУ

В регионе новые пострадавшие

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1 комментарий
Дом в Курске после падения сбитой ракеты

Курская область подвергается атакам ВСУ на протяжении всей недели. Ночью по столице региона нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

— Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь, — сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

На месте происшествия начался пожар. Его уже ликвидировали.

Смирнов записал видео, в котором попросил жителей четко следовать инструкции в случае ракетной опасности. Сирена в регионе звучала уже шесть раз.

Алексей Смирнов рассказал об обстановке в городе

Всего над регионом сбили 14 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и два малоразмерных воздушных шара, сообщили в Минобороны. Также уничтожили танк Т-80 ВСУ, скопления военных и техники на границе.

ВСУ не оставили попыток прорваться в регион. Диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в Беловский район Курской области. Однако ситуацию удалось стабилизировать.

Вячеслав Гладков встретился с жителями

В Росгвардии показали момент уничтожения танка и двух бронеавтомобилей.

После атак ВСУ на стационарном лечении в Курской области находятся 69 пострадавших, включая 8 детей. Как заявили в Минздраве, 17 человек еще в тяжелом состоянии.

Атаки продолжаются и в Белгородской области. Удары наносились по 40 населенным пунктам.

— В последнее время от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двоих жителей села Пороз Грайворонского округа насильно удерживали украинские военные.

— Сейчас с ними всё хорошо. Они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными, — добавил губернатор.

В пострадавшие регионы продолжает поступать гуманитарная помощь. Людей вывозят на безопасную территорию. Для жителей Курской области предусмотрели кредитные каникулы. Они могут временно приостановить платежи на полгода, обратившись в банк.

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Комментарии
1
Гость
11 августа 2024, 16:27
народ сам во всём виноват отдав свои права, свободы и выбрав манию величия и скрепы
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